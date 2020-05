Kina: Trump forsøker å sno seg unna ansvaret

Kina sier USAs president Donald Trump forsøker å løpe fra ansvaret overfor WHO, etter at han truet med å trekke USAs støtte til helseorganisasjonen for godt.

Trump, som allerede har suspendert de amerikanske utbetalingene til Verdens helseorganisasjon (WHO), sa tirsdag at utbetalingene kan stoppes helt, om organisasjonen ikke gjør «betydelige forbedringer» innen 30 dager.

Talsmann Zhao Lijian i det kinesiske utenriksdepartementet sier Trump forsøker å sverte Kina og sluntre unna forpliktelsene overfor organisasjonen.

Trump beskylder WHO for å ha tatt for lett på utbruddet i starten og for å ha hjulpet Kina med å skjule hvor farlig og utbredt koronaviruset var.

