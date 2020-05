Netthandelen til himmels – dette bestiller vi

Tiltakene mot spredning av koronaviruset har ført til store endringer i nordmenns kjøpevaner.

– Over hele landet har vi opplevd en kraftig vekst i hjemlevering av pakker på døren til folk. I snitt har veksten vært på rundt 450 prosent, mens det i noen store byer har vært enda kraftigere vekst. I Drammen har det for eksempel vært en vekst på hele 750 prosent, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten.

PostNord forteller om langt flere kunder enn tidligere som sender pakker som hjemlevering.

– Dette gjelder også kunder som tidligere hadde lite eller ingen volum som ble sendt på denne måten, sier kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen.

Også distributøren Helthjem merker tydelig at folk handler på nett som aldri før.

– Vårt daglige leveringssnitt ligger på nivå med årets største netthandelsdag - «Black Friday» - hver eneste dag. Det enorme trykket har holdt seg oppe i snart to måneder. Vi har bemannet opp for å kunne levere til etterspørselen der ute, sier pressesjef i Helthjem, Marius Husebø-Evensen.

Nordmenn med treningsdilla

Enkelte kategorier er mer populære enn andre. Hos Helthjem merker de spesielt at folk vil ha utstyr og klær til trening.

– Det handles enormt mye treningsutstyr, joggesko og tights. Det er tydelig at folk er innstilt på hjemmetrening, sier Husebø-Evensen.

Om man ser på antall pakker PostNord sender hjem til folk, er det ting til hjemmet, klær, sport/fritid og elektronikk de leverer flest av.

Hos Posten er det hjemmeelektronikk, dagligvarer, klær, dyremat, planter og blomster og sportsutstyr nordmenn har bestilt mest av.

– Mange har vært på hjemmekontor, i karantene, passet barn og vært bekymret for å bevege seg utendørs blant mye mennesker og da er hjemlevering av varer en fin løsning på utfordringen, sier Pettersen.

Turtøy og helseprodukter

Mange har brukt koronaperioden til å gå turer i naturen, noe Helthjem merker med sterk vekst i levering av turtøy. Alt pratet om helse virker også å ha hatt effekt på nordmenns handlevaner.

– Det er ikke bare håndrens som selger godt, men også vitaminer og mineraler. Det er tydelig at folk er litt mer bevisste på at de skal ta vare på helsen, og det er jo bare fint, sier Husebø-Evensen.

Det er ikke bare koronakrisen som har ført til økning i hjemlevering av pakker. Posten har sett en økning de siste årene.

– Koronapandemien har vært en katalysator som har gitt et kraftig løft for både netthandel og hjemlevering. Vi har levert over dobbelt så mange pakker i postkassen til folk sammenlignet med hva vi gjorde på samme tid i fjor. Situasjonen har til tider vært på høyde med hva vi opplever under Black Friday, sier Pettersen.