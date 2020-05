Premier League-kaptein nekter å trene – frykter for sønnens helse

Fra tirsdag kan Premier League-klubbene igjen trene i mindre grupper. Watford planlegger oppstart av treninger tidligst onsdag. Det blir uten kaptein Deeney.

– Vi skal gjenoppta treningen denne uken. Jeg har sagt at jeg ikke kommer. Det har ingenting å gjøre med økonomiske forhold, sier Premier League-profilen i podkasten Talk The Talk.

Uttalelsene er gjengitt av blant andre Sky Sports.

– Når jeg går i detaljer på mine personlige situasjon, kommer alle til å si «ingen problem», sier Deeney videre.

Watford-profilen forteller at hans fem måneder gamle sønn sliter med pusteproblemer.

– Jeg vil ikke komme hjem og sette ham i ytterligere fare, sier Deeney og viser til at spillerne skal komme til trening ferdig skiftet og må returnere hjem i det samme tøyet.

Vil ha mer testing

Det er ikke åpning for å bruke klubbens dusjer.

Deeneys skepsis rundt restarten av Premier League ble kjent i forrige uke. Watford-profilen er klar på at han mener det er for tidlig å gjenoppta kampaktiviteten 12. juni, datoen ligaledelsen foreløpig har satt som for oppstart.

Deeney begrunner blant annet frykten for smitte med sin egen bakgrunn.

– Fargede, asiater og folk med blandet etnisk bakgrunn har fire ganger så stor sjanse for å få denne sykdommen, og vi har dobbelt så stor sjanse for å bli alvorlig syke, hevder fotballprofilen i podkasten.

Britiske helsemyndigheter kunngjorde i april at de skulle starte en studie for å se på sammenhengen mellom etnisk bakgrunn og covid-19-sykdom.

Deeney mer enn antyder også at Premier League-spillerme burde bli testet for hjertesykdom, all den tid det gir økt fare for et alvorlig sykdomsforløp.

Vil ikke ha med hjem

Til tross for at spillerne i den engelske toppserien skal underlegges et strengt virusregime, er Deeney fortsatt skeptisk.

– Samtidig som vi skal testes og skal oppholde oss i et trygt miljø, holder det at én person i gruppen er smittet. Jeg vil ikke ha med meg dette hjem, sier han – og utdyper:

– Jeg kan ikke klippe meg før i midten av juli, men jeg kan oppholde meg i et straffefelt med 19 andre personer og gå i en hodeduell. Det forstår jeg ikke hvordan går an. Ingen kan svare meg på dette spørsmålet, ikke fordi de ikke vil, men fordi de ikke har svaret.

Også andre spillere i Premier League har uttrykt bekymring rundt oppstarten.

