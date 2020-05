«Twilight»-skuespiller funnet død

Det melder TMZ.

Gregory Tree Boyce (30) hadde en rolle i den første «Twilight»-filmen i 2008, som gjorde verdensuksess over natten. Han hadde også en rolle i filmen «Apocalypse» i 2018.

Sammen med sin 27 år gamle kjæreste, Natalie Adepoju, ble Boyce funnet død i sitt hjem onsdag 13. mai. Dødsårsaken er enda ikke kjent.

Familien i sorg

Det var moren til 30-åringen, Lisa Wayne, som først bekreftet nyheten over sosiale medier.

Familien til skuespilleren forteller følgende i en uttalelse til TMZ:

«Han var far, sønn, barnebarn, bror, onkel og venn. Han var et lys i alle våre liv og vi er veldig triste for hans bortgang.»

Selv om ikke dødsårsaken er kjent, forteller en kilde til TMZ at en ukjent hvitt pulveraktig stoff skal ha blitt funnet på åstedet. Dette er ikke bekreftet av myndighetene.

Boyce hadde en sønn fra et tidligere forhold, mens kjæresten hadde en datter.

Funnet av søskenbarnet

Dødsfallet har skapt store overskrifter i USA. En kilde forteller til E! News at det var søskenbarnet til Boyz som fant paret død.

«Søskenbarnet til Greg våknet opp og oppdaget at bilen hans fortsatt sto hjemme. Han ble bekymret ettersom Greg skulle vært i LA. Han gikk for å sjekke om at var i orden, og fant paret.»

SUKSESS: Twilight-filmene har gjort stor suksess verden over. Avbildet er hovedkarakterene spilt av Kirsten Stewart og Robert Pattionson. Foto: Milestone

Boyce var som sagt kjent for sin rolle som Tyler Crowley i den først «Twilight»-filmen. Han dukker blant annet opp når han nesten treffer karakteren «Bella», spilt av Kristen Stewart, med en bil rett før hun blir reddet av karakteren til Robert Pattinson, Edward Cullen.