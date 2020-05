Sommerjobben gikk i vasken: – Det er veldig skuffende

Colin Brustad (23) hadde nettopp fullført bachelorgraden i samfunnsøkonomi på prestisjeuniversitetet Duke i USA.

I fjor sommer jobbet han i en bank på Wall Street i New York. Nå ventet masterstudier i Norge og sommerjobb i Norsk Hydro.

– Jeg gledet meg masse. Det er viktig å få erfaring, så jeg følte meg heldig som fikk mulighet til å jobbe i et av Norges største selskaper, sier Brustad til TV 2.

Så ble alle planer snudd på hodet. Brustad måtte i all hast komme seg hjem til Norge før landet stengte. Etter noen uker kom også beskjeden han hadde fryktet; det blir ikke noe internship hos Hydro i sommer.

– Det er selvfølgelig bittert, sier Brustad.

Betale ned studielånet

Norske studenter og ungdommer bruker hvert år sommeren på å skaffe seg jobberfaring og tjene noen ekstra kroner gjennom en sommerjobb.

– Jeg gledet meg til å få nyttig og relevant erfaring og tjene penger til å betale ned på studielånet, sier Brustad.

Beskjeden om at det ikke ble noe sommerjobb kom derimot ikke som et sjokk.

– Jeg var ganske forberedt på at det kanskje ikke ble noe av. Men jeg ble jo veldig skuffet når jeg fikk den endelige beskjeden, sier Brustad.

Han synes det er forståelig at selskaper og bedrifter må se seg nødt til å avlyse sommerjobber og internships på grunn av koronakrisen.

– Det er veldig mange på min alder som er i samme båt, sier han.

– Dårlig nytt

Colin er langt ifra den eneste som har mistet sin sommerjobb.

– Det ligger an til en halvering av antall sommerjobber i år. Dette er dårlig nytt for ungdommen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

BEKYMRET: Kristensen er bekymret for at antallet sommerjobber har stupt etter koronakrisen. Foto: Terje Bendiksby

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke organiserer mange bedrifter som vanligvis har mange sommerjobber. Tall fra en medlemsundersøkelse om sommerjobber viser at kun 18 prosent av virksomhetene skal ha ferievikarer. I Oslo sier hele ni av ti bedrifter nei til sommervikarer i sommer.

Virke-sjefen tror dette kan få konsekvenser både for næringslivet og de som har mistet sommerjobben.

– Sommerjobb er en uvurderlig anledning til å få den første arbeidspraksisen. Det er viktig for næringslivet at vi ruster neste generasjons arbeidstakere, sier Virke-sjefen.

Aldri opplevd liknende

Einar Stabell i Norsk Hydro sier at det var med tungt hjerte at de avlyste det årlige internship programmet for rundt 50 norske studenter.

INTERNSHIP: Norsk Hydro pleier å ta i mot rundt 50 interns hver sommer. Foto: Fredrik Hagen

– Vi har full sympati for de som har mistet sitt internship. Vi forstår at det er skuffende for dem. Vi er også skuffet, for dette er veldig flinke folk, sier Stabell, som er pressekontakt i Hydro.

Han sier at de aldri har vært i en liknende situasjon før og at de derfor bestemte at det beste var å avlyse.

– Det er en utrolig uoversiktlig situasjon, sier Stabell.

Hydro har gitt alle som skulle vært hos dem en økonomisk kompensasjon for den tapte inntekten. De vil i tillegg få et fortrinn hvis de velger å søke igjen neste år.

– Vi håper det er et lite plaster på såret. Også håper vi selvfølgelig at alle som har mulighet vil søke igjen neste år, sier Stabell.

Vanskelig å finne ny jobb

Colin Brustad er fornøyd med måten Hydro har håndtert situasjonen.

– Det er fint at jeg får et fortrinn hvis jeg velger å søke neste sommer, sier han.

FORSTÅELIG: Brustad synes det er forståelig at han ikke fikk være intern hos Hydro. Foto: Privat

Han tror situasjonen er verre for de som går siste året på master og ikke vil få den samme muligheten senere.

– Å ha en sommerjobb er en god måte å bli kjent med en bedrift og få erfaring. Det er ofte hard kamp om jobbene videre, så det er viktig å ha jobberfaring og kontakter, sier han.

Det er nå noen uker siden Brustad fikk den endelige beskjeden fra Hydro, og han har siden det søkt flere andre sommerjobber.

– Det har ikke vært så lett å finne en annen relevant sommerjobb. Men nå kan det hende at jeg får en mulighet til å jobbe et annet sted noen uker. I tillegg skal jeg bruke sommeren på å være med familie og venner, sier han.