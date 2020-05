Toppserien og Obosligaen har fått klarsignal

Det bekrefter Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding tirsdag.

Eliteserien-klubbene er for lengst i gang med å forberede seg til seriestart 16. juni. Klubbene fikk lov til å starte fullkontrakt-treninger mot at spillerne i realiteten levde som i karantene utenfor treninger.

Det har ikke vært like lett å få til i Toppserien og Obosligaen. Men nå har man endelig kommet til en ordning.

– Jeg ble grådig glad. Det er veldig deilig å slippe egentrening, for det har vi holdt på med ganske lenge. Det var en veldig fin nyhet, sier Sandviken-spiller Ingrid Østervold Stenevik til TV 2.

– Det var en periode det var veldig uvisst. Da tenkte jeg at det var en bonus å få spille i det hele tatt, men da Eliteserien fikk «go», regnet jeg med at vi også skulle få komme i gang ikke lenge etter, sier Stenevik.

Allerede førstkommende mandag kan lagene på kvinnenes øverste- og herrenes nest høyeste nivå starte med fullverdige treninger med fullkontakt.

– Man begynner å bli vant til å leve i uvisshet, så man tar én dag og én uke av gangen. Vi fryktet selvfølgelig det verste. Heldigvis kom NFF på banen, og nå ser vi lys i enden av tunnelen, sier Sandviken-spiller Ingrid Ryland til TV 2.

Oppstart av kamper i Toppserien og OBOS-ligaen planlegges første uken i juli.

Grunnen er den vellykkede oppstarten av Eliteserien. Herrene fikk klarsignal tidligere i mai og har trent som normalt i over en uke uten problemer.

– Basert på gode erfaringer med oppstart for trening i Eliteserien og etter innspill og ønske fra ligaforeningene og klubbene i både OBOS-ligaen og Toppserien, har vi i dag besluttet at oppstart for fase 2 kan starte 14 dager tidligere enn opprinnelig planlagt. Det vil si at klubbene i de nevnte ligaene vil kunne starte med fotballtrening tidligst førstkommende mandag, 25. mai. Dette er selvsagt under forutsetning av at NFFs protokoll for trening følges. Vi opplever at klubbene er sterkt motiverte for å komme i gang neste uke og at det jobbes godt og konkret med å klargjøre det som skal til for å kunne sparke i gang, sier generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt.

– Det er veldig deilig og etterlengtet at vi endelig kan offentliggjøre en konkret dato for oppstart i Toppserien. Klubbene har gjort en kjempejobb med å gjøre seg klare til å håndtere det krevende smittevernsregimet, og det har gått raskere enn ventet. Det er nok noen som ikke har alt på plass ennå, men det er likevel god tid til seriestart. Vi får en fin oppkjøringsperiode på nesten seks uker, noe som er godt å ta med seg etter lang tid uten kontakttrening, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen.