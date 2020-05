Angrer på sex før ekteskapet

I starten av mai kunne ekteparet Justin Bieber (26) og Hailey Bieber (23) dele at de kommer med en egen realityserie som sendes på Facebook Watch.

– Vi gleder oss til å gi dere et innblikk i livene våre, forteller paret i en video de da publiserte på Instagram.

Under den siste episoden av serien blir ekteparet Bieber spurt om hvorvidt de har noen anger for ting de tidligere har gjort.

26-åringen er raskt ute til å svare.

– Jeg angrer ikke nødvendigvis på noe fordi jeg tror det gjør meg til den jeg er og jeg lærer av det, sier artisten, men legger likevel til:

– Hvis jeg kunne gå tilbake og sluppet å oppleve noen av de vonde stundene jeg gikk gjennom, ville jeg sannsynligvis ha spart meg selv til ekteskap.

Det var People som omtalte saken først

Uenighet

26-åringen forklarer at selv om det høres sprøtt ut, tror han sex kan være litt forvirrende når man er seksuelt aktiv med noen.

Mens sangerens kone viser forståelse for følelsene og tankene rundt det å ha sex før ekteskapet og ønsket om å ha ventet til ekteskapet, var modellens opplevelse annerledes.

– Jeg vet ikke om jeg vil si det samme, men vi har forskjellige erfaringer med alt. Men jeg er enig i det faktum at det å være fysisk med noen kan gjøre ting mer forvirrende, svarer hun.

Kjærligheten blomstrer

Paret forlovet seg på Bahamas i juli 2018 og giftet seg bare to måneder senere i en hemmelig tinghusseremoni i New York. Deretter, i september 2019, feiret de ekteskapet sitt igjen foran venner og familie i South Carolina.

Kjærligheten mellom de unge kjendisene ser heller ikke ut til å forsvinne med det første.

Like etter at den siste episoden av «The Biebers on Watch» ble sendt fredag, la sangeren ut en hyllest til kona på Instagram.

«Kjære Hailey, mens jeg ligger her, du sovende ved siden av meg, tenker jeg hvor velsignet jeg er. Din ydmykhet, glede og lyst til å vokse blåser meg av banen! Jeg er beæret over å være mannen din. Jeg lover å elske deg resten av livet. God natt Hailey, jeg håper du leser dette om morgenen og smiler! Du er min for alltid.»