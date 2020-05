Maria (18) klatret inn i brennende leilighet i natt: – Hun kan ha reddet liv

Klokken nærmet seg 23.30 natt til tirsdag. Det var mørkt og stille da russejenta Maria Erstad Tofterå (18) og kameraten Aleksander Pedersen (19) kjørte rundt på Sotra utenfor Bergen.

Plutselig oppdaget de at det kom en del røyk ut av en pipe på et leilighetskompleks. Maria tenkte at det var merkelig.

De kjørte videre, men snudde seg på instinkt. Det var da de reagerte.

– Shit! Det brenner, ropte Maria.

Klatret opp

De stanset bilen og sprang mot leilighetskomplekset. Mens de sprang ringe de brannvesenet.

– Jeg så raskt brannstigen på veggen, men den var så høyt oppe at jeg rakk ikke opp. Aleksander løftet meg, mens han snakket med brannvesenet på telefonen, sier Maria til TV 2.

Hun klatret opp brannstigen til tredje etasje, der røyken veltet ut. Så svingte hun seg over veranda-rekkverket og inn i leiligheten. Der så hun at det var full fyr på komfyren. Hun ropte ned til kameraten, så han fikk gitt informasjonen videre til brannvesenet.

– Jeg åpnet verandadøren og ropte inn for å høre om det var noen hjemme. Ingen svarte, sier Maria.

Ropte og skrek

Da gikk den handlekraftige 18-åringen inn i leiligheten. Hun fant et håndkle, som hun brukte for å dekke til munnen, så hun ikke skulle puste inn røyk.

– Jeg ropte og skrek for å eventuelt vekke folk, dersom de lå og sov. Men det var ingen respons, sier Maria.

Maria klatret opp brannstigen man ser bak henne her, og inn i leiligheten som brant. Foto: Ivar Lid Riise/ TV 2

Den eneste som reagerte på skrikene hennes, var en mann i naboleiligheten. Han kom ut på verandaen og lurte på hva som skjedde.

Maria ba han lete etter brannslokningsapparat i sin egen leilighet. I mellomtiden brukte 18-åringen et håndkle og slo på flammene på komfyren, for å prøve å slukke.

– Jeg skulle gjerne hatt et ullteppe eller brannslokningsapparat, men jeg måtte bruke det jeg fant, sier hun.

Fryktet noen lå og sov

Maria klarte etterhvert å få kontroll på flammene på komfyren, men da hadde det også tatt fyr i vifta og kjøkkenskapet.

Ikke lenge etter spredte brannen seg også til taket. Da røyken også begynte å bli veldig mørk, skjønte Maria at hun måtte komme seg ut.

– Jeg var veldig redd for at noen lå og sov i leilighetene, så jeg sprang rundt og banket på alle dørene, og ropte at de måtte evakuere.

Maria fant til slutt en alarm, som hun trykket på. Dermed ljomet brannalarmen i hele leilighetskomplekset og beboerne strømmet ut.

Holdt hodet kaldt

En rekke brannbiler var kommet på stedet, samt politi og ambulanse. Dermed kunne Maria puste ut og la fagfolkene ta over.

– Var du ikke redd da det sto på?

– Nei. Det eneste jeg tenkte på var at jeg måtte få folkene ut av bygget, sier Maria, som aldri har vært så tett på en brann noen gang før.

– Du holdt hodet imponerende kaldt. Har du noen form for opplæring i slokkingsarbeid?

– Jeg jobber på en båt hvor vi har en del prosedyrer. Så det kan hende det hjalp meg i denne situasjonen, sier hun beskjedent.

Kameraten Aleksander Pedersen ble målløs av sin handlekraftige venninne.

– Jeg sto bare nede på bakken og ringe brannvesenet, mens hun klatret opp. Jeg er veldig stolt over Maria og hennes innsats i dag, sier Pedersen.

– Kan ha reddet liv

Også politiet skryter av Marias innsats i natt. Etterforskningsleder Svein Erik Midthjell ved Øygarden lensmannskontor sier at hun har gjort en formidabel innsats.

– Hun ringte brannvesenet, tok seg opp brannstigen og inn i leiligheten i øverste etasje – der det brant. Hun varslet også beboerne i bygget og startet slukkingarbeidet, sier Midthjell til TV 2.

Han legger til at dette er er langt mer enn man kan forvente av folk.

– Det er nok takket være Maria og at hun tok slik ansvar, at dette gikk så bra som det gjorde. Hun kan ha reddet liv, sier Midthjell til TV 2.

Alle beboerne i leilighetskampelset ble evakuert og ingen ble skadet i brannen. Fem av leilighetene i bygget er ubeboelige.