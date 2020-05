Reagerer på forskjellsbehandling: – Veldig gammeldags

Etter mandagens FIS-møte ble det klart at Maren Lundby og resten av den kvinnelige verdenseliten ikke får hoppe skiflyvning kommende sesong.

Det opprører markedssjef for hopperne, og tidligere verdensmester i skiflyging for lag, Bjørn Einar Romøren.

– Sånn som det er nå, går det jo så tregt at det er vel kanskje lov når Fiona (9 mnd) er like gammel som Maren Lundby (25 år), sier Romøren til TV 2.

39-åringen satte verdensrekord i skyflyging med 239 meter i Planica i 2005. Stefan Kraft har nå verdensrekorden på 253,5 meter, satt i Vikersund i 2017.

– Veldig gammeldags

I mars uttalte den nye renndirektøren i FIS, Sandro Pertile, til VG at det ut ifra et teknisk synspunkt kun er noen få kvinner som er i stand til å hoppe skiflyging.

Tull mener Romøren, som nå kjemper seg tilbake til jobben i Skiforbundet etter kreftdiagnosen han fikk for ett år siden.

– Jeg er enig med Maren i at nå begynner det å bli på tide. Jeg mener at det hadde vært et veldig godt bidrag til idretten vår som helhet, og de har bevist at de er mer enn gode nok. Kvinnene har fått beskjed lenge om at de bare de blir bedre, og lager et bedre produkt, så skal de få lov. Nå har de gjort det, men får ikke lov likevel. Det blir enda dummere. Men fortsetter kvinnene sånn. klarer ikke FIS å stå imot. Det skjer nok etter hvert, men dessverre ikke neste sesong, konstaterer han.

– Er det litt «gubbete» å tenke at kvinner ikke kan hoppe skiflyging?

– Om det er «gubbete» eller ikke, er det i alle fall veldig gammeldags, mener Romøren.

NEDSLÅENDE BESKJED: Maren Lundby har i lang tid kjempet for at også kvinnene skal få hoppe i de største bakkene. Foto: Geir Olsen

Mener Vikersund burde søkt tidligere

Norge søkte om at kvinnene kunne hoppe i Vikersund i mars, men ifølge rennlisten til FIS er det nå satt opp opp en hopptour i Russland samtidig.

Romøren mener Vikersund burde agert før.

– Jeg synes det var dårlig at Vikersund ikke søkte tidligere. De kunne søkt allerede i fjor. Dessverre må vi nå vente enda et år. Det er kjedelig når for eksempel Maren er i den formen hun er i, og nå har hun vist at det går an å hoppe bra flere sesonger på rad, understreker 39-åringen.

Den tidligere verdensrekordholderen mener Lundby og resten av kvinnene har oppfylt kravene FIS har satt, og at argumentene til Det internasjonale skiforbundet er utdaterte.

– Kvinnene har vist at det er mange som kan hoppe, og de har vist at de er et produkt som folk vil se på og støtte. I tillegg til at utstyr og bakker blir bedre og bedre. Så alle de argumentene jeg til dels kunne være enig i tidligere, med at man måtte bygge opp produktet gradvis, det er det allerede en stund siden de oppfylte. Så nå syns jeg det blir litt tullete, avslutter Romøren.