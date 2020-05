Nye tall om ungdom og nakenbilder: – Et problem vi må ta på høyeste alvor

Det kommer frem i undersøkelsen Barn og medier 2020, gjennomført av Medietilsynet. Dette er første gang det er samlet inn tall på hvor mange ungdommer i alderen 13-18 som mottar nakenbilder, og hvem de får slike bilder fra.

Cirka 2000 ungdommer i alderen 13-18 år har svart på undersøkelsen. Alle fylker er representert.

– Et problem

I undersøkelsen kommer det altså frem at 4 av 10 norske ungdommer har mottatt nakenbilder fra andre. Hele 40 prosent sier at de får disse bildene fra en ukjent person på nettet.

– Det viser at dette er et problem vi må ta på høyeste alvor. Det er bekymringsfullt at såpass mange utsettes for digital blotting , sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynets undersøkelse viser også at rundt halvparten (46 prosent) av de unge er blitt bedt om å sende eller dele et nakenbilde av seg selv. Av disse fikk 40 prosent spørsmålet fra en ukjent på nett.

Uvitende foreldre

Bare fem prosent av foreldre med barn i aldersgruppen 13-17 år har svart ja på spørsmål om deres barn har mottatt nakenbilder fra andre, ifølge tall fra Medietilsynet.

– Dette viser at de fleste foreldre ikke er klar over at mange barn utsettes for digital blotting. Det er viktig at foreldre snakker med barna sine om deling av nakenbilder, sier Velsand.

Tips til foreldre Vis interesse for om barna opplever eller mottatt noe negativt på sosiale medier. Her er våre råd til deg: Spør rett ut: Vær nysgjerrig og spør om de har fått tilsendt nakenbilder – og om de vet hva de skal gjøre om de får det nakenbilde. Vis dem hvordan de skal rapportere og blokkere de som sender nakenbilder (se vår guide nedenfor). Anmeld – politiet trenger tips for å få stoppet digitale blottere. Ta skjermbilde, gå inn på tips.politiet.no og anmeld der. For råd fra politiet, gå til deres nettsider. Ta praten om deling av nakenbilder: vi har laget en samtaleguide til deg som har barn på nett. Hva er lov og ikke lov? Hva skjer når et nakenbilde kommer på avveie: Nakenbilde-samtalen Kilde: Medietilsynet

– En myte

Direktøren tror mange ikke er klar over at digital blotting er ulovlig.

– Det er ulovlig å sende seksualiserte bilder til noen som ikke har bedt om det, men når omfanget er såpass stort som undersøkelsen viser, så er vi mange som må bidra til å få gjort noe med dette, sier hun.

Men av de spurte er det kun 12 prosent som faktisk har sendt nakenbilder av seg selv. Tallet har holdt seg stabilt siden 2016.

– Det er en myte at «alle» barn og unge deler nakenbilder av seg selv. Det er viktig at barn og unge vet at det å dele nakenbilder slett ikke er noe «alle andre» gjør, og at de tidlig lærer hvordan de best kan håndtere slike situasjoner, sier Velsand.

Noe som også bekymrer både Medietilsynet og Kripos er at flere av de spurte oppgir at de har fått betalt for å sende nakenbilder av seg selv. I undersøkelser kommer det frem at dette gjelder 13 prosent.

– I noen tilfeller tilbys unge en ganske stor pengesum. Det fører til at noen fristes til å sende nakenbilder til personer de ikke kjenner, sier politioverbetjent Hanne Andreassen i Kripos