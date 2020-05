Slik svarer han på om koronaen vil leve evig

Har koronaviruset kommet for å bli, eller kommer vi en gang til å bli kvitt det for godt? Dette sier assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet.

Nye beregninger fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at færre enn tidligere antatt har vært smittet av koronaviruset. Det betyr også at dødeligheten er høyere. Instituttet regner med at 0,7 prosent dør, noe som er 0,4 prosent høyere enn det tidligere anslaget.

Assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet sier at dette er mer pålitelige tall enn man har hatt tidligere.

– Men vi har jo egentlig sett noe av det samme helt siden januar, for da så man på en del sykehus i Kina at dødeligheten var angitt til litt over 0,5 prosent, sier han.

– Hva kan vi si om status nå?

– For Norges del har vi vært litt heldige og hatt en god utvikling de siste månedene. Vi har veldig få nye smittede, vi har få dødsfall og vi har få innleggelser på sykehus.

De nye beregningene viser at mørketallene nok ikke er så store som tidligere antatt.

– På en måte er det bra at færre går rundt og er syke uten at vi vet det. På den annen side gjør det at dødeligheten blir litt høyere i og med at det ikke er så mange der ute med lite symptomer, som vi kanskje trodde, sier Nakstad.

Vil komme nye tilfeller

Nakstad forteller at helsemyndighetene nå følger nøye med i forbindelse med at Norge har påbegynt en gradvis gjenåpning av samfunnet.

– Men det er klart at siden det er såpass lite smitte i samfunnet, så er risikoen også litt lavere enn den var. Så vi håper at kommunene skal kunne fange opp de eventuelle tilfellene som dukker opp, sier han.

For tilfeller vil dukke opp, konstaterer Nakstad.

– Men hvis man da klarer å reagere raskt og teste og smittespore, så vil det ikke nødvendigvis bre om seg.

– Vil koronaen leve evig?

– Det er ikke nødvendigvis slik, sier Nakstad, og viser til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

– De har hatt ulike vaksineprosjekter opp gjennom historien, og har klart å utrydde en del infeksjonssykdommer med vaksineplaner. Dette er et virus som det ser ut som at man på et eller annet tidspunkt kan vaksinere seg mot.

Dette er en veldig stor fordel, som ifølge Nakstad gjør at koronaviruset skiller seg fra for eksempel HIV-viruset.

– Men nøyaktig hvor fort det vil skje, hvilke land som vil få immunitet først og hvordan dette vil påvirke oss hvis vi ser mange år frem i tid, det er litt for tidlig å si, sier han.

Venter på vaksine

Og om man i det hele tatt blir immun etter å ha vært smittet av viruset, er et viktig spørsmål som man ikke har et fullstendig svar på riktig ennå. Espen Nakstad viser til en studie i Spania, som forrige uke testet 70.000 innbyggere for å sjekke om de hadde vært gjennom en koronavirusinfeksjon.

– Det man hvert fall vet ut fra den studien, er at man finner ikke så mange med immunitet når man tar slike tester av befolkningen, sier han, og legger til:

– Spania er kanskje det hardest rammede landet i verden, og når bare fem prosent da har antistoffer i blodet sitt, så betyr det at det tar veldig lang tid å få det vi kaller flokkimmunitet. Så håpet til mange land nå, ligger mest i vaksine, sier han.

Flokkimmunitet

Et land som har gått for taktikken om å oppnå flokkimmunitet, er Sverige. Der er nesten 3700 nå døde med påvist koronavirus, men Nakstad poengterer at tallene nå later til å være i ferd med å snu også der.

– Og når man da ser på hva folk flest i Sverige gjør, i forhold til å holde avstand til hverandre, være hjemme når de er syke og den type ting, som vi har snakket mye om i Norge også, så ser det ut som at de har blitt ganske flinke til det i Sverige etter hvert, sier han.

– Tiltakene i Sverige nærmer seg Norge og smittetallene deres begynner å falle, så det gir et håp om at Sverige også snart får kontroll på dette viruset, sånn som vi har i Norge, legger han til.

Samtidig har svenske myndigheter uttalt at de tror at antall døde i Norge vil nå det samme nivået som i Sverige etter litt tid.

– Det er basert på litt teoretiske betraktninger som en del forskningsmiljøer ofte har. Jeg tror det som vil gjelde i Norge er at vi kan få nye bølger med smitte, enten hvis vi får veldig mye smitte inn fra utlandet som vi ikke klarer å fange opp, det var jo det som skjedde i mars og slutten av februar, eller at vi slapper litt for mye av sånn at vi får oppbluss av smitte, sier han, og legger til:

– Men bortsett fra de to tingene, er det ikke noen naturlov at vi vil få en stor bølge. Det kan være at vi kan holde et lavt smittenivå i Norge helt frem til vi får en vaksine. Det vil tiden vise.

Lettere reiserestriksjoner

Forrige uke holdt regjeringen en pressekonferanse der de fortalte at de ville lette på reiserestriksjonene innad i Norge, men at reiser som ikke er høyst nødvendige til andre land fortsatt frarådes.

Samtidig meldte de at de innen 15. juni skal vurdere hvorvidt man kan åpne grensene mellom de nordiske landene.

Nakstad tror det er fornuftig å se hvordan ting utvikler seg nå som man sakte åpner opp samfunnet, før man tar stilling til reiser mellom de nordiske landene.

– Men er det litt farlig å skjære alle de nordiske landene under én kam, i og med at det er så store forskjeller som det er?

– Det gjør det hvert fall mye mer komplisert enn hvis alle hadde nøyaktig den samme smittesituasjonen. Men det er forskjeller innad i landene også, akkurat som det er forskjell innad i Norge. Dette er ting man må ta høyde for når man skal utvikle systemer og etter hvert åpne mer opp, for på et eller annet tidspunkt må vi jo det – også til mer av verden rundt oss.