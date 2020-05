Stjerneparet venter sitt første barn sammen

De to har vært sammen siden 2016, og nå hevder en kilde nær paret at de venter sitt første barn, melder Page Six.

Phoenix og Mara traff hverandre under innspillingen av filmen «Her», men begynte ikke date hverandre før etter innspillingen av «Mary Magdalene». Siden har de bodd sammen i Hollywood Hills.

I 2019 fortalte Phoenix i et intervju med Vanity Fair at han var sikker på at Mara ikke likte han. Etter hvert gikk det opp for han at hun faktisk var interessert, men for flau til å vise det.

– Hun er den eneste damen jeg har søkt opp på internett, sa han den gang.

De siste månedene har paret holdt en lav profil og holdt seg i hjemmet sitt i Los Angeles. Ryktene sier at Mara skal være seks måneder på vei, men ingen av skuespillernes representanter vil bekrefte noe som helst overfor Page Six.

Joaquin Phoenix vant tidligere i år Oscar for beste hovedrolle i filmen «Joker».