Prisen nesten tidoblet

I 1997 ble villaen kjøpt for seks millioner kroner. På 23 år har prisen steget betraktelig.

Solveien i Nordstrand bydel i Oslo er anerkjent som en av Norges mest fasjonable gater. Nå har det åpnet seg en mulighet for dem som vil flytte dit, men det vil i så fall koste. Luksusvillaen Villa Nova som nylig ble lagt ut for salg har nemlig en prisantydning på 50 millioner kroner.

Partner og megler Kim André Krabbe i Privatmegleren Panorama forteller at salget har tiltrukket seg stor oppmerksomhet.

– Responsen har vært helt formidabel. Vi har over 20.000 klikk på Finn-annonsen siden lørdag, og en vanlig enebolig ligger gjerne på rundt 5000 klikk på en uke, sier Krabbe.

Overrasket

I villaen finner du blant annet et innendørs svømmebasseng med glassdører som kan åpnes til terrassen, med tilliggende sparom, trimrom og avslapningsrom med boblebad og sauna.

– Det er store terrasser og vanvittig høyt under taket. Du får en av Solveiens beste beliggenheter og en eiendom som er blitt bevart utrolig godt. Selgeren har over tid brukt nærmere 25 millioner på renovering, og den fremstår også som veldig godt vedlikeholdt, sier Krabbe.

Megleren forteller at det er mange som er nysgjerrige på boligen, noe som ikke er så overraskende med en bolig til 50 millioner kroner.

Samtidig forteller han at det også har kommet flere henvendelser fra seriøse interessenter.

– Det er ikke alle forunt å ha 50 millioner, og sånn sett er vi overrasket over hvor mange konkrete henvendelser vi har fått. Det har vært interesse fra alt fra godt bemidlete personer til ambassadefolk, sier Krabbe.

Forklarer prisen

Det er ikke bare selve luksusvillaen man får om man blir den nye eieren av Villa Nova. På eiendommen er det en helt nyoppusset leilighet på 80 kvadratmeter. Det er også fire boenheter til, med to i hver av anneksene.

– Det er mange muligheter, og du kan administrere ganske store summer bare på leieinntekter, sier Krabbe.

50 millioner er åpenbart enormt mye penger for de fleste. Krabbe forklarer at prisen er et resultat av renovering og betydelig prisstigning i markedet.

– 50 millioner er en høy pris, men hvis man indeksregulerer prisen på seks millioner i 1997, får man 32 millioner i dag. I tillegg kommer renovering for nærmere 25 millioner, og slikt sett er ikke prisen på 50 millioner veldig høy, sier Krabbe.

– Tomten er på 2342 kvadratmeter og det er 860 kvadratmeter primærrom, så det er mye plass. Tar du prisantydning og deler på antall kvadratmeter, blir prisen langt lavere enn snittpris ellers i Solveien, sier megleren.