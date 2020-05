Brudd for Megan Fox (34) og Brian Austin Green (46)

I podcasten «... With Brian Austin Green», avslører hovedpersonen selv at han og skuespiller-kona Megan Fox tok ut separasjon for flere måneder siden. Grunnen skal være at paret har vokst fra hverandre, det gjengir CNN.

Paret har vært gift siden 2010, og har tre barn sammen – datteren Noah Shannon (7), og sønnene Bodhi Ransom (6) og Journey River (3).

Sistnevnte kom i 2016, året etter at Fox og Green gjorde det slutt og søkte om skilsmisse for første gang. Da hadde paret vært gift i fem år, og kjærester i hele elleve.

Kort tid før Fox fødte parets yngste sønn, skal hun og Green ha funnet tilbake til hverandre.

Fox har nylig blitt koblet til den 30 år gamle rapperen Machine Gun Kelly. For to dager siden publiserte TMZ bilder av de to sammen i MGKs bil.

Megan Fox var bare 18 år gammel da hun møtte Brian Austin Green på settet til den amerikanske TV-serien «Hope & Faith» i 2004.

Fox og Green giftet seg på Hawaii i 2010. Green har sønnen Kassius Lijah Marcil-Green (18) fra et tidligere forhold.