Kina låser ned ny by etter nytt korona-utbrudd

Etter at byen Shulan i Kina har opplevd flere tilfeller med koronasmitte, har kinesiske myndigheter nå valgt å stenge ned byen som ligger i den nord-østlige delen av Kina. Omtrent 700.000 innbyggere blir stengt inne i byen som ligger i Jilin-provinsen.

Ifølge The Guardian er det så langt registrert minst 34 tilfeller med koronasmitte.

Strenge tiltak

Byen innfører tiltak, lignende dem som ble brukt da byen Wuhan gikk i lockdown. Blant annet blir alle landsbyer og boligkomplekser stengt.

I tillegg kan kun én person fra hver husstand bevege seg utendørs i to timer annenhver dag, for nødvendige ærend.

For utrykningskjøretøyene blir det begrenset med inn- og utkjøringer mellom boligforbindelsene. I tillegg blir det forbudt for ikke-beboere og kjøretøy å komme inn i byen.

Høyrisiko-by

Forrige uke ble byen klassifisert som høyrisiko for smitte, etter at en gruppe av tilfeller dukket opp, knyttet til en kvinne med ukjent historie og tilknytning til viruset.

Myndighetene valgte dermed å stenge ned offentlige steder, skoler og offentlig transport, midlertidig.

En bekymring Kina har er blant annet smittetilfeller fra områder langs grensen, særlig Russland og Nord-Korea. Det kan ha dukket opp smittetilfeller som har beveget seg over grensen og begynt å spre seg lokalt i Kina.

Mandag denne uken omtalte den kinesiske avisen China Daily Shulan som «det siste pandemiske hotspot i landet».

Selv med strenge tiltak for å forhindre smitte, skriver avisen at ting kan komme tilbake til det normale om et par uker, dersom ingen ekstra infeksjoner forekommer. Likevel, med hundrevis i medisinsk karantene og mangel på kunnskap om viruset, vil det ta tid.

Signaliserte lettelse på tiltak

Tidligere har hovedstaden Beijing signalisert at landet kunne lette på noen av grensebegrensningene, da landet forbereder seg på sin signaturpolitiske begivenhet torsdag denne uken.

Med ekstra forehåndsregler i forbindelse med møtet, kan det være et tegn på at hovedstaden er på vei tilbake til normalen.

Den utsatte begivenheten som skulle vært i mars er det kommunistiske partiets årlige kongress, også kjent som de «to sesjonene».