Konkursras blant klesbutikker i Norge

I april i fjor utgjorde klesbutikkene bare 1 prosent av konkursene i Norge, i april i år var andelen 7 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge arbeidsgiverorganisasjonen Virke falt omsetningen i klesbransjen i Norge i mars med 55 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det akkumulerte omsetningstapet i april er på nær 25 prosent.

– Forretninger som selger klær, sko og vesker har vært de store taperne i handelen som følge av koronatiltakene, sier bransjedirektør Bror Stende i Virke faghandel til DN.

Han mener de store kjedene ofte har kontroll på hele verdikjeden fordi de både produserer og selger egne varer, men at det kan være vanskelig for de små som kun videreselger andres merkevarer.

– Når man kanskje har levd på svak egenkapital de siste årene, og nesten drevet på kreditors regning, så tar koronakrisen de svakeste av lasset med en gang. Når det stenges helt ned, har disse forretningene ingen sjanse, rett og slett, sier han til avisa.

Under koronakrisen har kleskjeder som Brandstad, Ricco Vero og Wagner sett seg nødt til å melde inn konkurs. Eierne av kleskjedene Brandstad og Wagner, Wagno AS, uttalte tidligere at årsaken til konkursen var koronaviruset og stengte butikker.

Hovedeier i Ricco Vero Finn Einar Kvamme sa tidligere til Dagens Næringsliv at siden 12. mars, da Norge stengte, hadde ikke kjeden solgt noe som helst.

Siden koronatiltakene ble innført tapte kjeden rundt 10 millioner i omsetning, og ifølge Kvamme ville tapene bare fortsette.

– Selv om vi sparer og permitterer, så har vi gjort innkjøp for hele det første halvåret. Lønnskostnadene er på 15 prosent, og det er varekostnader som er den store utgiften, sa Kvamme til DN.

(©NTB/TV2)