Beskylder WHO for å være Kinas «marionett»

Trump kom med uttalelsen fra Det hvite hus samtidig som årsmøtet i WHO foregår. Møtet går som et todagers nettmøte på grunn av koronautbruddet og handler stort sett bare om det globale virusutbruddet. Trump har kritisert WHO for å ha varslet for sent om utbruddet.

– De er en marionett for Kina, de er Kina-sentriske for å si det på en hyggeligere måte, sa Trump.

Han la til at USA årlig betaler om lag 450 millioner dollar til WHO, mer enn noe annet land. Trump gjentok mandag at han vil kutte dette bidraget fordi «vi ikke blir behandlet riktig».

