Fem leiligheter ubeboelige etter brann

Flere beboere i et leilighetskompleks på Sotra i Øygarden kommune blir ivaretatt av kommunen etter en brann sent mandag kveld.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 23.34 og knapt 20 minutter senere var brannen slukket.

Klokken 01.25 skriver politiet på Twitter at fem leiligheter er ubeboelige. Ingen befant seg i leiligheten da det begynte å brenne, og beboere fra naboleiligheter er evakuert og har enten selv funnet et nytt sted å sove eller fått hjelp fra kommunen.

– Den lokale beredskapen er aktivert, og vi skal sørge for at de har et sted å sove, sier Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik til Bergens Tidende.

Det er ikke meldt om personskader.