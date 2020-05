Supertalentet «alle vil ha» herjet i comeback-kampen

Werder Bremen – Bayer Leverkusen 1–4

To solide hodestøt fra tyskeren – som er på alles lepper – var med å sikre Leverkusen-seier borte mot Werder Bremen.

27 minutter var spilt da 20-åringen skaffet seg plass i boksen etter et plettfritt innlegg fra lagkamerat Moussa Diaby. Angriperen stanget gjestene kontrollert i ledelsen.

Havertz fulgte samme prosedyre bare seks minutter senere - og stanget inn sitt andre for kvelden etter dødball fra Kerem Demirbay.

Sistnevnte punkterte kampen da han scoret 4-1-målet for Leverkusen.

Svært ettertraktet

Kai Havertz er på blokken til de fleste toppklubber, og er ønsket av klubber som Barcelona, Borussia Dortmund, Bayern München, Manchester United, Chelsea og Liverpool.

Foto: Luis Vieira

Tidligere Liverpool-spiller Dietmar Hamann mener det spesielt er tre ting som gjør 20-åringen så ettertraktet.

– Han er den ene spilleren som skiller seg ut. Han er en fantastisk spiller og minner meg om Michael Ballack. Han har en slags arroganse...på en fin måte. Han er like god med begge bein, han er høy og han er god i lufta, sier Haman ifølge Daily Mail.

20-åringen er blitt sterkt koblet til Liverpool, og før koronakrisen inntraff uttalte Leverkusen-trener Peter Bosz at han forventet at Havertz ville forlate klubben i sommer – men ikke for under 100 millioner euro.

Siden den gang har veldig mye endret seg i verden, men både spilleren selv og hans sportssjef virker fremdeles å være åpne for et klubbskifte.

– På et tidspunkt ønsker jeg å ta det neste steget

– Jeg er klar for å ta et stort skritt, og jeg liker utfordringer, sa Havertz til tyske Bild.

– Leverkusen er stor klubb. Jeg føler meg bra, jeg har alltid sagt det. Men på et tidspunkt ønsker jeg å ta det neste steget i min karriere. Det er mitt mål.

Og sportsdirektøren i klubben virker innforstått med at deres unge juvel ikke vil tråkke sine fotballsko i Leverkusen for alltid.

– Det vil være logisk at Kai etter hvert vil forlate Leverkusen, sier Simon Rolfes til Bild ifølge Liverpool Echo.

– Jeg er ikke overrasket over at han blir fristet av utenlandsspill. Vi vet at han føler seg veldig komfortabel hos oss, og vi er i kontinuerlig kontakt. Vi har en åpen dialog.