EF Pro Cycling-rytter tatt for doping

Det melder det internasjonale sykkelforbundet (UCI) i en pressemelding på sine hjemmesider mandag.

Norske Kristoffer Halvorsens meksikanske lagkamerat har blitt midlertidig suspendert.

Meksikaneren skal ha testet positivt for GHRP-6, som er et veksthormon og er et stoff som kun kan testes for WADA i akkrediterte laboratorier. Lag har ikke lov til å bruke disse laboratoriene for interne prosesser.

UCI melder at testen kommer fra 25. april 2019 da han kjørte for U.S Aevolo.

B-prøven er enda ikke analysert og Villalobos kan be om en ny analyse fra samme test.