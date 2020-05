Ford gjør seg nå klar til å lansere det som etter alle solemerker kommer til å gi dem en ny storselger i det norske markedet.

Ikke overraskende handler det om elbil. Bare i løpet av de første 24 timene etter lanseringen i fjor, hadde mer enn 1.800 nordmenn forhåndsbestilt den nye og elektriske SUV-en, som har fått navnet Mustang Mach-E.

Opptil 600 kilometer rekkevidde, mulighet for firehjulsdrift og en attraktiv startpris, forklarer mye av responsen på den kommende storselgeren.

Faktisk testing

Nå er Ford i gang med å dele litt mer informasjon om bilen, i forkant av lanseringen. De forteller blant annet at den kan lade 119 kilometer rekkevidde i gjennomsnitt, ved kun 10 minutters lading. Det skal være nesten 30 prosent bedre enn det de første testene viste.

I motsetning til de datasimulerte testene, viser faktisk testing at Mustang Mach-E oppnådde i gjennomsnitt hele 26 kilometer (nesten 30 prosent) bedre rekkevidde enn tidligere anslått i de mer konservative simuleringstestene.

Ladehastighet er viktig for alle som har elbil, dette har mye å si for hvor lenge du må bruke på å fylle batteripakken.

Tar imot 150 kW

Testene er utført på en Mustang Mach-E RWD (bakhjulstrekk) Long Range med rekkevidde på opptil 600 kilometer. Mustang Mach-E har for øvrig maks ladefart på 150 kW. Det tallet er svært viktig fordi det indikerer hvor mye strøm batteripakken klarer å ta imot.

– Det betyr mer tid bak rattet og mindre tid på å lade. Det vet vi flere tusen norske kunder som venter på bilen vil sette stor pris på, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg, i en pressemelding.

Slik ser det ut innvendig, Ford går ikke overraskende for en stor skjerm i midtkonsollen.

Lader mye på 38 minutter

Det er anslått at Mustang Mach-E Long Range-varianten med firehjulstrekk og den største batteripakken på 99 kWt får 107 km rekkevidde i gjennomsnitt, i løpet av 10 minutters lading fra en IONITY-ladestasjon.

Det er etter hvert mange hjelpemidler som skal gjøre det enklere å utnytte batteriene best mulig.

Både varianten med bakhjulstrekk og firehjulstrekk med Long Range-batteripakke skal ifølge anslagene kunne lades opp fra 10 prosent til 80 prosent på bare 45 minutter.

Med Standard Range batteripakken (75 kWt batteri) er det estimert at Mustang Mach-E vil kunne lade 91 km i gjennomsnitt på 10 minutter for den bakhjulsdrevne varianten og 85 km for varianten med trekk på alle fire. Begge variantene har en anslått ladetid fra 10 prosent til 80 prosent på 38 minutter.

18 elektrifiserte modeller

I Europa kan kundene benytte seg av ladenettverket Ford Charging Solutions. Dette leverer sømløs og integrert lading, både her i Norge og over hele Europa.

Ford har forresten mye mer elektriske på gang enn dette også. Mustang Mach-E er er en av i alt 18 nye elektrifiserte modeller selskapet skal introdusere i Europa før utgangen av 2021.

