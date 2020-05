Erling Braut Haaland scorer på bestilling i Tyskland, men han er ikke den første blonde nordmannen til å banke inn mål på mål i Bundesliga. Jørn Andersen, som har scoret 67 mål i ligaen, forteller at tyskerne har trykket jærbuen til sine bryst.

– Det er spesielt at en nordmann nå kommer til Bundesliga igjen og scorer så mange mål, sier Andersen, som også ble tidenes første utenlandske toppscorer i ligaen.

Men det er ikke bare målene som har fått oppmerksomhet. De siste dagene har mange eksperter og fotballsynsere, deriblant den anerkjente britiske journalisten Jacqui Oatley, hengt seg opp i hvordan Haaland oppfører seg i intervjusonen etter kamp.

– Det var ikke min intensjon å være veldig kritisk. Jeg sa både at han var ung og at engelsk ikke er hans morsmål. Det var ikke slik at jeg skulle prøve å "ta ham". Det var mer fra et medieperspektiv, forklarte Oatley i Matchball-sendingen.

Men den tidligere storscoreren fra Østfold forteller at det mye omtalte intervjuet etter derbyseieren mot Schalke ikke har vekket noe særlig oppsikt i tysk presse.

– Nei, har det ikke vært noe spesielt om det intervjuet. Det meste så jeg på Twitter. I tyske aviser var det bare at Erling Braut Haaland scoret det første målet. Han har fått veldig god omtale i pressen i Tyskland, og han er veldig populær. Det er en fin ting, sier han i mandagens utgave av TV 2-programmet Matchball Mandag.

Til info så har verken Kicker eller Bild skrevet noe om Twitter-stormen etter Haaland-intervjuet.

Og Andersen håper Haaland blir lenge i tysk fotball.

– Jeg syns han er fantastisk. Han har alt - og han er fortsatt ung. Han er stor, rask og han er også rask i hodet. Det er positivt over hele linjen. Jeg håper og tror at han kan fortsette å utvikle seg i Tyskland.

Positiv til oppstart

Til tross for noen få negative oppslag, mener Andersen at Bundesliga-oppstarten etter korona-pausen gikk veldig bra.

– Etter den runden som var så fikk man veldig positiv omtale i pressen. Alt kunne ikke være perfekt. Noen var litt nær hverandre, noen klemte. Men det er spillere som er sjekket 8-10 ganger og ingen er smittet. Da tenker de ikke på det når de jubler for mål, mener nordmannen.

Andersen, som nå er uten trenerjobb, uttaler også at han er klar for nye oppdrag. Hans to siste jobber har vært for Nord-Koreas landslag og den sørkoreanske klubben Incheon United.

– Hvorfor ikke? Det er veldig profesjonelt der og jeg liker meg godt. Etter tiden i Korea, både i nord og sør, har jeg fått et godt navn i Asia. Jeg har forstatt mange muligheter til å dra tilbake der, sier Andersen, som også legger til at han nærmer seg nye oppdrag på kontinentet.