15 barn har meldt seg ut - frykter de skal ende opp i «dårlige miljøer»

– NN, født 16. november 2009, vil herved avslutte sitt fotballmedlemskap hos dere. Vi ønsker derfor refundert de pengene vi har betalt i mars, på grunn av at vi ikke har trent etter at koronatiden kom. Vi ønsker ikke å være med lenger.

Daglig leder i Grorud IL, Richard Pedersen, leser høyt fra en e-post fra en mor som vil melde sønnen ut av klubben.

BEKYMRET: Daglig leder i Grorud IL, Richard Pedersen, og ansvarlig for barnefotball og samfunn i Grorud IL. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

15 (!) slike utmeldinger har klubben nå fått siden koronaen satte breddefotballen på sidelinjen tidligere i vår.

Utmeldinger, og det faktum at bare 10-15 prosent har betalt treningsavgiften, gir klubben store utfordringer fremover:

- Det gir oss et gedigent likviditetsproblem. Vi har vanskeligheter med å få det til å gå rundt, sier Pedersen, men enda mer alvorlig er nok frykten for hva de unge i stedet kan komme til å fylle dagene med.

Frykter å miste barn til narkotika

– Vi har ikke rå til å miste noen. Det er urovekkende. Vi vet jo at fotballen er viktig for veldig mange i Groruddalen. Jeg tror disse ungene havner i dårlige miljøer - og det koster i alle fall penger. Det er jo kjent at mange henger rundt på senter og lignende i stedet for å drive med aktiviteter. Da er det fort gjort å ta steget videre. Vi vet jo at de bruker unger ned i 10-12-årsalderen til å selge narkotika. Og det er forferdelig om én skulle havne ut i det der, i stedet for at vi klarte å holde de i idretten, sier han.

Grorud har rundt 400 fotballspillere i barne - og ungdomsklassene.

De fleste som har meldt seg ut er i aldersgruppen 6-12 år.

– De sitter for mye inne nå. De har mistet interessen for å gå på trening. De kjeder seg, rett og slett, forklarer Pedersen.

Vilde Mollestad Rislaa, som er ansvarlig for barnefotball og samfunn i Grorud, peker også på penger som en sentral grunn til at barna forsvinner.

– Jeg tror mange foreldre må sette ned foten med tanke på økonomien. De er kanskje satt i en situasjon hvor de er permitterte og har lavere inntekter enn de pleier å ha, sier hun.

– De med skjørest sosialt grunnlag blir borte først

I Grorud IL, hvor de har barn og unge fra alle samfunnslag, er de spesielt bekymret for at de som kommer fra familier med mindre ressurser skal falle fra.

– Dess lenger tid det går, dess vanskeligere blir det å få disse barna tilbake. Vi vet, når vi ser på familiesituasjonen til enkelte, at det er viktig at de er hos oss. Det er fristedet de har til å få treffe kamerater og venner, sier Pedersen.

I Norges Fotballforbund (NFF) er de kjent med problematikken.

– Fotballens styrke er at vi har deltagere fra alle mulige samfunnslag. Alle spiller fotball. Det er vanskelig å være kategorisk på enkeltgrupper, men samtidig er det helt klart at noen sosiale grupperinger faller lettere fra når strukturene blir borte. Det er viktig. Når strukturen rundt klubbene og hverdagen forvitrer, så er det de med skjørest sosialt grunnlag som blir borte først. Det bekymrer oss. Så vi må forsøke, så langt det lar seg gjøre, å fange opp disse gruppene, sier Alf Hansen, som er direktør for utvikling og aktivitet i NFF.

– Hvordan vil du beskrive situasjonen i breddefotballen nå?

– Situasjonen er krevende. Det er mange klubber som sliter med økonomien og aktiviteten. I møtene med klubbene er det aktiviteten de er mest bekymret for, og de er redde for at barn og unge skal bli borte fordi de finner seg nye vaner. Så det er en veldig usikker stemning som preger klubbene.