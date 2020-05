Anne Katrine (30) har vært ufrivillig barnløs i åtte år – nå kan drømmen bli virkelighet

Eggstokkreft har gjort at hun ikke kan bli gravid med egne egg. Nå ser hun frem til at eggdonasjon blir tillatt i Norge.

Helt siden hun var 15 år har Anne Katrine Bornstedt Nyborg hatt en drøm om å bli mamma.

– Det å kjenne spark, være med på prosessen og etterpå knytte bånd til et barn, det er det eneste jeg mangler i livet, sier Nyborg.

Men kreft i eggstokkene, som til slutt måtte fjernes, har gjort det umulig for henne å bli gravid med egne egg. 30-åringen har derfor i mange år håpet at eggdonasjon blir tillatt i Norge.

VENTET LENGE: Det har vært mange opp- og nedturer om eggdonasjon blir tillatt i Norge, synes Nyborg som nå øyner et håp om at tilbudet kommer i gang i 2021. Foto: Jan Arne Austad

– Jeg hadde jo aldri trodde at jeg skulle få eggstokkreft som 21-åring, men det fikk jeg, og nå sitter jeg her og trenger hjelp. Det er fortvilende at jeg som kvinne ikke får hjelp i Norge. Hadde det vært mannen min som trengte hjelp, så hadde han fått hjelp i form av sæddonasjon for åtte år siden, sier hun og viser til at sæddonasjon har vært tillatt i Norge i 90 år.

Eggdonasjon er tillatt i de fleste land i Europa, men for Nyborg har det vært avgjørende å få tilbudet her i landet.

– Jeg er veldig glad for det helsevesenet vi har her, som jeg stoler veldig på. Ved å få tilbudet her, slipper man den reisingen og usikkerheten som knytter seg til behandling i utlandet, sier hun.

Uvanlig prosess

Eggdonasjon, som har vært forbudt, vil bli tillatt i Norge slik stortingsflertallet med Ap, Sv og Frp ser det. Det er stikk i strid med KrFs veto i regjeringen.

– Det er helt naturlig at lovendringer skjer i Stortinget. Men det er vel kanskje uvanlig at regjeringen virkelig ikke får viljen sin med tanke på denne loven, sier Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Frp.

På tirsdag blir det offentlig hva stortingsflertallet innstiller på av endringer i bioteknologiloven. Loven har ikke blitt endret på 16 år.

– Nå har vi historisk flertall, og vi kommer til å gjøre endringer raskt. For vi tør ikke å la KrF og Høyre sabotere denne loven. Loven er overmoden for endringer, sier Bruun-Gundersen. Hun legger til at når det gjelder eggdonasjon, må paret stille med halvparten av genmaterialet selv.

Endringene som også er varslet når det avgis innstilling til komiteen på Stortinget, er å tillate assistert befruktning for enslige og tidlig ultralyd til alle gravide, samt at alle kvinner skal kunne fryse ned egg.

Kjepper i hjulene

Men for KrF, som fikk igjennom et veto mot endringer i bioteknologiloven på Granavolden i regjeringsplattformen, er kampen ikke over.

– Vi kommer til å kjempe i mot disse endringene til siste stemme er talt opp. Så vi får se når saken skal behandles i Stortinget og voteres over 26. mai, sier stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold i KrF.

– Jeg tør ikke glede meg 100 prosent. Det har vært litt av en berg- og dalbane de siste årene, og jeg er redd for at noen stikker kjepper i hjulene, sier Anne Katrine Bornstedt Nyborg til TV 2 da vi møter henne hjemme på Skogn i Trøndelag.

Hun har et håp om at hun kan få tilbud om donoregg i Norge neste år.

– Jeg har flere ganger blitt kontaktet av kvinner som ønsker å stille som donorer, hvis det blir et offentlig tilbud for å hjelpe kvinner i min situasjon.

– Det å kunne få familien komplett. Det blir ubeskrivelig, en helt utrolig lykke som jeg ikke klarer å se for meg, sier hun.