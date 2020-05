Helsedirektoratet med veileder for hjemmekontor

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for hjemmekontor og hvordan arbeidsplasser bør tilrettelegges for å redusere smitterisiko.

Hjemmekontor er et viktig tiltak for å redusere kontakt mellom personer både på arbeidsplassen og på reisen til og fra ved bruk av offentlig transport, skriver Helsedirektoratet.

De har også laget en liste med vurderingspunkter for bruk av hjemmekontor.

Alternativ transport

Der heter det blant annet at hjemmekontor bare bør benyttes der virksomheten kan opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger.



Arbeidsgiver bør også ta hensyn til de ansattes behov for å reise med offentlig transport og vurdere om det kan tilbys alternativ transport som for eksempel sykler eller økt antall parkeringsplasser.

Det bør vurderes hjemmekontor for ansatte i risikogrupper, de som har milde symptomer eller er i karantene, heter det også.

Helseminister Bent Høie (H) sa på regjeringens pressekonferanse mandag at han har forståelse for at folk er lei hjemmekontor, men understreket at dette fortsatt er et viktig tiltak for å redusere kontakt mellom mennesker.

Mindre egenandel

Regjeringen varsler også at egenandelen for bedrifter halveres fra 10.000 kroner til 5.000 kroner i regjeringens kompensasjonsordning for at flere små bedrifter skal kunne kompenseres.

Regjeringen vurderer nå om det er behov for at ordningen skal forlenges, eller om den eventuelt skal erstattes av ordninger som i større grad har insentiver til arbeid og aktivitet, opplyste justisminister Monica Mæland (H) på regjeringens pressekonferanse mandag.

Kompensasjonsordningen for april måned åpnet fredag, og regjeringen har gjort flere endringer.

Bedrifter kan motta gaver for inntil 3.000 kroner per måned uten at det skal inkluderes i omsetningen, og dyrefôr og lønn for stell av dyr inkluderes for bedrifter som driver tjenesteytende virksomhet der levende dyr er en del av tjenesten, sa Mæland.

Sesongbedrifter vil få en egen beregningsmodell for kompensasjon fra mai, og de vil få etterbetalt den ekstra kompensasjonen de skulle hatt for mars og april når de søker i mai, opplyste hun videre.

(©NTB)