Vi mennesker er vanedyr. Mange av oss fyller opp drivstofftanken på den samme bensinstasjonen. På den samme pumpa. Så sant vi har mulighet.

Nå står snart årets sommerferie for tur. I år biler det bilferie her i Norge for veldig mange av oss. Da kommer man fort ut av rutinene og den vante tralten. Det er jo forsåvidt også meningen med ferie. Men det kommer til å koste mange av oss dyrt.

Litt stresset, litt distré og med hodet fullt av ferietanker. Da er det bare så innmari fort gjort.

Det å gripe tak i feil fyllepistol for så å fylle bensin på dieselbilen...

Har du kommet i skade for på ta feil fyllepistol - ikke start opp bilen.

IKKE start bilen

Mer enn 4.000 nordmenn gjør dette i løpet av et år. Du blir med andre ord ikke alene om å gjøre denne bommerten ...

Så lenge man ikke starter bilen (nettopp det er veldig, veldig viktig....), men oppdager fadesen før det – så går det som regel ganske bra. Da behøver det ikke bli annet enn en kjedelig hendelse som man kan le litt av og bli "mobbet" litt for av resten av familien i etterkant ...

Men igjen - om det skjer deg. For all del; ikke start bilen! Ta kontakt med en bilberger og få bilen din til et verksted.

Om du ikke har rørt tenningsnøkkelen, er det vanligvis bare å få tømt og renset dieseltanken samt å skifte dieselfilteret. Det behøver ikke bli så dyrt.

Men på en del nyere biler er det en del jobb med å demontere dieseltanken. Ofte har ikke de moderne plasttankene noen tappeskrue heller. Så man blir fort sittende med en regning på noen tusen kroner her, uansett.

Den gamle sliteren holder seg bedre i pris enn mange luksusbiler

Mange og dyre deler

Om man har startet bilen derimot. kan fylling av bensin på en dieselbil fort bli en ekstremt dyr affære.

For i motsetning til bensin så er en av dieselens egenskaper å smøre innsprøytingssystemet på bilen. Bensin gjør ikke det.

Det vil si at dieselpumpe, matepumpe, dyser etc fort blir ødelagte. Ofte med små metallspon som følge av manglende smøring. Metallspon liker moderne bilmotorer dårlig... Resultat: Mange og dyre deler må byttes.

Bilen som for alvor fikk nordmenn til å kjøpe firehjulstrekker

Motorbytte

Dessuten jobber nyere dieselmotorer med veldig høyt innsprøytningstrykk, ofte opp i 2.000 bar.

I svært uheldige tilfeller kan også feilfylling av bensin føre til belastningsskader på mekaniske komponenter som stempler, råder og veivaksel.

Da er det veldig ofte billigere å skifte motoren enn å reparere den gamle. Det koster sjelden under 100.000 kroner, men ganske ofte det doble.

Så det gjelder å være oppmerksom – særlig de av oss som kan være distré. Moralen blir: Sjekk fyllepistolen en ekstra gang og forsikre deg om at det er riktig drivstoff som kommer på bilens tank FØR du klemmer inn fyllehåndtaket. Det motsatte kan bli kjempedyrt.

