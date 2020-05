Dropper karanteneregler når grensene åpnes

Det er i tråd med anbefalingen fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, opplyser justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) mandag på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen.

Regjeringen kommer 1. juni med sin vurdering av om og hvordan det kan åpnes for arbeidsreiser til og fra Norden. 15. juni kommer vurderingen for fritidsreiser til og fra de nordiske landene og 20. juli for fritidsreiser til og fra nærliggende europeiske land.

– Ved en sånn åpning vil dagens karanteneplikt – hvor en må være i karantene i ti dager – erstattes av egenovervåkning, altså at man føler seg frisk og ikke har symptomer, og testing, sier Mæland.

Fredag varslet regjeringen at UDs reiseråd, innreiseforbudet og karantenebestemmelsene i utgangspunktet vare frem til 20. august. Samtidig ble 15. juni og 20. juli lansert som to datoer hvor det bil bli vurdert å gjøre noen unntak.

Samtidig ble det åpnet for at vi kan reise over hele landet, så lenge man gjør det på en måte som gjør at man unngår å spre smitte.

– De samme reglene som nesten alle har blitt så gode til å følge, gjelder selvsagt også på ferie: Vi må vaske hender ofte og holde minst én meter avstand til andre enn de nærmeste, sa Solberg fredag.