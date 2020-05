Astmaplaget King bekymret for Premier League-oppstart

13. mars reiste Norge-og Bournemouth-spiss Joshua King hjem til Norge etter at Premier League ble utsatt på ubestemt tid.

Nå begynner ligaen smått å åpne opp igjen.

Mandag vedtok Premier League-klubbene at flere spillere skal kunne trene sammen i grupper fra og med tirsdag. Dette blir kalt for fase én i prosjektet av å gjenoppstarte Premier League, hvor spillere endelig kan trene med andre.

Ligaen har som mål om å starte opp igjen 12. juni. Det gjør King bekymret.

– Det er jeg som forsørger familien min, og hvis noe skulle skje med meg, så er det ganske ille. Jeg er veldig forsiktig. Jeg tror at de har kontroll på spillerne etter fase én, men det er mye som kan skje etter den, hvor spillerne skal trene fem og fem i to uker. Det er opp til spillerne å holde seg hjemme og ikke blande seg med andre mennesker. Men folk har familie, så det blir en ofring de må gjøre. De må prøve å isolere seg selv når de ikke er på trening eller kamp, sier King til TV 2.

Astmaplaget

Bournemouth forsikrer, på sine hjemmesider, om at de kommer til å følge rådene fra helsemyndighetene strengt. Det vil blant annet ikke være lov for supportere å besøke treningsanlegget og det vil være strengt forbudt for spillerne til å ta bilder med supportere.

Til tross for bekymringen håper 28-åringen at det vil gå bra. King har astma, men ifølge Folkehelseinstituttet, utgjør godt behandlet astma ingen økt risiko for viruset.

– Jeg er litt bekymret for skader og helsen min, men jeg tror at hvis fase én blir kontrollert og gjort på en riktig måte, og at ingen får tilbakemelding på at de har testet positivt, at det kommer til å gå bra.

TV 2 snakket med King før det ble bekreftet at det ble tillat med gruppetreninger. De siste ukene har Bournemouth-spissen holdt formen ved like ved å trene på Ullevaal.

– Det er mange som ikke har fått trent så godt som meg. Heldigvis for meg har NFF åpnet Ullevaal de siste fem ukene, og jeg har trent veldig bra der. Det er andre som ikke har hatt den muligheten. De har sikkert gjort andre ting for å holde seg i form. Men ingenting kan måle seg med å spille fotball og bevege seg, påpeker King.

Flere reagerer

King er ikke alene om å kjenne på bekymrelsen om å starte opp igjen 12. juni. Watford-spiss Troy Deeney raser mot «prosjektet» som skal starte opp igjen ligaen.

– Jeg tror bekymringen er veldig stor for at fase to med full-kontakt-trening, og fase tre, der det skal spilles kamper, ikke er tydelig nok. Det har vært mye av det jeg vil klassifisere som veldig enkle spørsmål, som ikke har blitt besvart, sier Deeney ifølge Daily Mail.

– Helsen er veldig viktig for meg. Sønnen min har pustevansker, som gjør det ekstra tøft.

Vil ha lengre oppkjøring

En annen som har uttrykt sin skepsis, er Manchester City-spiller Raheem Sterling. 25-åringen mener klubbene bør få god tid til å forberede seg.

– Du kan ikke komme tilbake med halvannen eller to uker med trening. Man trenger fire eller fem uker, spesielt om om man skal tilbake i konkurranse, sier Sterling til Daily Mail.

Den britiske avisen hevder at startdatoen mest sannsynlig vil flyttes fra 12 til 19. juni. Sterling mener det ikke utgjør noe forskjell.

– Du spiller ikke vennskapskamper, du spiller for å vinne. Det kommer til å telle for noe. Du må definitivt gjøre forberedelser - du kan ikke bare gå rett inn. Jeg vet at klubbene er i samtaler og gjør sitt beste for å prøve å finne den beste løsningen for dette, så vi må bare vente og se, konstaterer Sterling.