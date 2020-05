FHI: Koronaviruset mer dødelig enn antatt

Nye beregninger viser at færre enn man tidligere har antatt har vært smittet av koronaviruset. Det betyr også at dødeligheten er høyere.

Det viser nye beregninger fra Folkehelseinstituttet, melder NRK.

I FHIs modelleringsrapport datert 15. mai kuttes det kraftig i anslagene over hvor mange nordmenn de tror har vært smittet. Mens man tidligere har antatt at 1 prosent av befolkningen har vært smittet, tror de nå at andelen er mellom 0,58 prosent og 0,73 prosent.

Samtidig innebærer det at dødeligheten er høyere, bekrefter professor Birgitte Freisleben de Blasio i FHI overfor NRK.

I Spania har helsemyndighetene testet nærmere 70.000 mennesker for antistoffer for å finne ut av hvor mange som har vært smittet av koronaviruset. Funnene tyder på at 5 prosent av befolkningen i det hardt rammede landet med mer enn 27.000 døde har vært smittet.

