Disse tre utedoene har en samlet pris på over 15 millioner kroner

Nasjonal turistveg fått tildelt rundt 510 millioner kroner de siste tre årene til å smykke opp 18 utvalgte turiststrekninger rundt i landet.

Den store satsningen gjør at Senja i Troms og Finnmark nå kan tilby sine turister tre arkitekttegnede luksustoaletter til en kvadratmeterpris som overgår selv de dyreste boligene i Oslo: «Milliondassen», «Gulldassen» og «Naustdassen».

De to førstnevnte har en pris på til sammen litt over fem millioner kroner. Sistnevnte, «Naustdassen», vil få en totalpris på svimlende 10,1 millioner kroner. Det inkluderer også blant annet bussholdeplass og tømmeplass for bobiler.

«NAUSTDASSEN»: I september skal det splitter nye toalettet i Mefjordvær være ferdigstilt. Foto: Tyin Tegnestue

Åpent halve året

Tidligere har «Milliondassen» og «Gulldassen» vært gjenstand for sterk kritikk, både lokalt og nasjonalt.

Til tross for den høye prislappen, er toalettene bare åpne fra mai til oktober. I tillegg har «Gulldassen» bare ett toalett, mens «Milliondassen» har to. Det har gjort at det har vært meldt om store køer på fine dager på Ersfjord-stranden, hvor det gullbelagte toalettet befinner seg.

– Det sto en liten, gammeldags utedo her tidligere, men det så ikke ut til at noen ville bruke den. Nasjonal turistveg sine penger skal brukes til slike ting, og om pengene ikke hadde blitt brukt her, ville de blitt brukt andre steder, sier strekningsansvarlig i Nasjonal turistveg, Hugo Fagermo, til TV 2.

– Disse toalettene inngår i Turistveg-programmet som bygger på design og arkitektur. Det er ingen vanlige toaletter eller containertoaletter. Disse toalettene skal være en opplevelse eller en attraksjon i seg selv, sier Per Ritzler, presse- og mediekontakt i Nasjonal turistveg.

– Verdt hver ei krone!

«Naustdassen», som skal være i den lille bygda Mefjordvær, skal etter planen være ferdigstilt i september i år. På Senja setter de stor pris på at de nå får et toalett til sine turister.

– Det er mange som har oppdaget for en perle Mefjordvær er, men vi har ikke hatt en struktur som har vært i orden. Det å kunne ønske folk velkommen – for det gjør du når du har utstyret på plass, sier Hildegunn Simonsen.

– Det er verdt hver ei krone! mener hun.

Hun får støtte av sambygdingen Jan Harald Jansen.

– Det koster penger, men det brukes store summer i andre deler av landet, så vi skal ikke være kritisk til at man velger å bruke penger her. Vi må heller være stolte, fastslår Jansen.

I løpet av året skal Nasjonal turistveg ferdigstille totalt tolv prosjekter rundt i landet.