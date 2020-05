Storkamp fredag: Se Vikingur-NSI kl. 19.55

Det så lenge ut til å bli en svært trang sesongstart for trener Mikkjal Thomassen (44) og KI Klaksvik. Etter åpningstapet mot B36 var kun seier godt nok borte mot TB.

Åtte minutter på overtid kom vinnermålet. Dermed ble den to timer lange fergeturen hjem fra Suðuroy mange hakk artigere.

– Alle toppklubbene sliter med å få med poeng når de reiser til Sørøya. Det var en viktig seier for oss, forteller Thomassen til TV 2.

I fjor ledet han KI Klaksvik til klubbens første serietittel på tjue år. Foran 6000 tilskuere vant blåtrøyene seriefinalen borte mot B36.

– Ikke redd

Thomassen har 16 års erfaring fra dansk politi og tok trenerutdannelsen i Danmark. For noen år siden tok han UEFA Pro-lisens i Norge. 44-åringen med 13 landskamper er kjent for sin tøffe trenerstil, men den karakteristikken er han ikke helt enig i.

– Jeg er direkte i min kommunikasjon, og jeg er ikke konfliktsky. Jeg tror at spillerne er trygge i de rammene jeg skaper. Jeg har hatt en del norske spillere, og de liker det godt. Jeg var i Trondheim og hadde evaluering med Magnus Stamnestrø og Simen Sandmæl. De var veldig positive. En ung spiller har ikke tid til at treneren ikke forteller ham sannheten. En ung spiller med ambisjoner har bruk for ærlig og direkte feedback slik at han kan skape utvikling og læring for seg selv. Jeg er ikke redd for å fortelle spillerne hvilke områder de må utvikle seg på. Jeg vet ikke om det er en tøff lederstil. Jeg vil heller si at det er en veldig ukamuflert lederstil, forteller Thomassen engasjert.

Han har gjort en formidabel jobb med å forvandle KI Klaksvik fra en middelhavsfarer til en av de beste klubbene på Færøyene.

– Jeg jobber ekstremt hardt og har en arbeidsuke på 80 timer. Det gjør at man er tett på spillerne. Det tror jeg utvikler spillerne. Klaksvik var i ruin for fem-seks år siden, men vi har klart å skape landslagsspillere på a- og u-lagsnivå. Vi har tatt klubben fra et gjennomsnitt på 33 poeng til et gjennomsnitt på 57 poeng per sesong. Det har vært en kjempeutvikling på alle parametre. Jeg vil ikke forenkle det til at jeg har et tøft treningsregime. Det har jeg, ingen tvil om det, men det er kunnskapsbasert, sier han.

– Er ikke en kortsiktig løsning

Thomassen er svært opptatt av utvikling. Han har vært på besøk hos 28 klubber rundt omkring i Europa for å lære mer. Alt fra klubber som Ajax, Basel og Wolves til Bodø/Glimt. I vinter hadde han tilbud fra Obosliga-klubben Øygarden, men takket nei. Thomassen har ikke hastverk med å forlate byggverket i Klaksvik.

Treneren forteller at klubben bygger ut stadion for nesten 100 millioner norske kroner. 44-åringen følte at det var for mange ting i klubben som ikke var kommet i mål. Han ville fullføre jobben.

– Jeg er 44 år og har vært trener i den beste ligaen på Færøyene i ti år. Jeg er den lengstsittende i klubbens historie. Jeg arbeider strategisk. Jeg er ikke en kortsiktig løsning. Det synes jeg er uinteressant. Skal man gjøre noe skikkelig her i livet tar det tid. Jeg står for noe helt annet enn at det skal gå fort og jukses, sier han.

Thomassen erkjenner at han neppe vil trene et lag i en av de store ligaene i Europa. Han synes heller ikke det er så interessant.

– Den begrensningen det er å komme fra et land som Færøyene gjør at det er usannsynlig å få store sjanser som trener. Det tar tid. Et steg for meg ville vært å dra til Island, Norge eller Danmark. Hvis man gjør det bra der kan det være man kan ta et nytt steg, men det er urealistisk å ha ambisjoner om å trene et lag i en av de store ligaene i Europa. For meg er det ikke så interessant. Gresset er ikke grønnere. Jeg jobber med fantastiske mennesker. Det handler om å skape fremgang og læring. Jeg har en fantastisk jobb, gjentar han.

Kunne spilt i Eliteserien

I helgen var det stjernespilleren Jóannes Bjartalid som satte inn 2-1-målet åtte minutter på overtid mot TB. Bjartalid er hjertet og hjernen bak KIs offensiv. Thomassen mener 23-åringen har utviklet seg stort de siste årene.

– Jóannes ble årets spiller i fjor. Da jeg kom til klubben for seks år siden var karrieren hans sporet litt av. Han var en ung gutt, og jeg tok en samtale med ham. Vi har jobbet veldig hardt med ham. Jóannes har vist en utrolig utvikling. Han er kreativ og målfarlig, men samtidig har han stor løpskapasitet og er taktisk dyktig. Han har stor betydning for laget og er veldig verdifull, roser treneren.

Onde tunge vil ha det til at Bjartalid ikke er spesielt glad i å jobbe uten ball. Thomassen har en helt annen oppfatning.

– Da jeg kom til Klaksvik var det første jeg sa til ham at man må forsvare seg. Man kan ikke bare være god i én del av spillet. Men han var så læringsvillig - og hadde så stort læringspotensial - at han tok store steg på kort tid. Over tid ser man hvor dyktig han er i andreballspillet. Han er konsekvent riktig plassert. Det er en kjempeforce. Det har han også vist på landslaget. Mot Spania var han eksepsjonell taktisk, sier suksesstreneren.

– Kunne han spilt for en Eliteserieklubb i Norge?

– Absolutt. Uten tvil. Jeg kjenner godt til Eliteserien, men det måtte vært for riktig trener og riktig lag. Det er alltid en overgangsperiode hvor man skal venne seg til tempoet, men det ville han blitt vant til i løpet av en måned eller to. Det er ingen tvil om at han kan spille på det nivået i den riktige konteksten.

– Brutal å spille mot

Før denne sesongen hentet han nordmannen Ole Erik Midtskogen fra HamKam. Til tross for to kamper uten scoring er treneren svært fornøyd med signeringen.

– Midtskogen er en veldig, veldig spennende spiller. Han var veldig understimulert da han kom til Færøyene. Han har tatt enorme steg i spillet sitt, spesielt i boks-spillet. Det jobber vi med hver eneste dag. Da han kom synes jeg han brukte for mange touch og at ting gikk for langsomt. Vi har jobbet med hans romforståelse. Han har et stort læringspotensial. Midtskogen er en spiller med enorm fysikk, hurtighet og løpskraft. Han er brutal å spille mot for enhver stopper og forsvar. Jeg er veldig tilfreds og glad i ham, forteller treneren.

Nå går KI Klaksvik inn i et litt lettere kampprogram. Det er Thomassen glad for. Det har nemlig ikke bare vært lett å starte opp igjen etter koronapausen.

– Det har vært en veldig utfordrende sesongstart. Vi var ganske klare i mars, men så kom tiden som rammet oss alle. Det gjør at ting ser helt annerledes ut. Vi mistet en spiller, Sebastian Avanzini, som vi fikk fra Horsens. Vi hadde litt utfordringer med skader i den andre oppkjøringsperioden vår. Ut fra det er jeg ganske godt fornøyd med det jeg har sett. Jeg er trygg på laget og de spillerne vi har, avslutter han.