Politiet klarer ikke å løse drapsgåten

Rapperen Pop Smoke, hvis egentlige navn er Bashar Barakah Jackson, ble den 19. februar skutt under et innbrudd i huset han leier i Hollywood Hills i California.

Ifølge nettstedet TMZ, som først meldte om drapet, brøt maskerte menn seg inn i huset omlag 04.30 amerikansk tid.

Det skal ha blitt hørt flere skudd, og flere menn ble sett løpende fra stedet. 20-åringen ble hastet til sykehuset Cidars-Sinai, hvor han ble erklært død.

Tre måneder senere er drapsmennene fortsatt på frifot.

Politikilder i Los Angeles forteller nå til TMZ at drapsetterforskningen har blitt nedprioritert på grunn av koronarelaterte problemer i byen.

Politiet har ikke ressurser til å finne 20-åringens drapsmenn.

Håper album vil hjelpe etterforskningen

Videre forteller kilden til nettstedet at når etterforskningen blir tatt opp igjen, skal politiet ut på gaten og oppsøke personer, i håp om å samle inn bevismateriale. Dette er noe som hittil har vært en stor utfordring for politiet.

Tidlig i etterforskningen skal de ha opplevd at vitner nektet å snakke, og at det har blitt delt usann og upålitelig informasjon om drapet.

Nå håper politiet at Pop Smokes kommende album, som slippes 12. juni, vil øke interessen for det uløste drapet – og få vitner til å melde seg.

Ni millioner avspillinger

Pop Smoke er født og oppvokst i Brooklyn, og har over ni millioner avspillinger månedlig på strømmetjenesten Spotify.

20-åringen slapp sommeren 2019 mixtapen «Meet The Woo». En av låtene, «Welcome to the Party», ble senere remixet av både Skepta og Nicki Minaj. Han har også samarbeidet med Travis Scott, og sammen har de sangen «Gatti».

I februar i år slapp han «Meet The Whoo 2», hvor Quavo fra trioen Migos er med på en av låtene.