Bilen er ikke veldig praktisk, rekkevidden er et godt stykke unna de beste og den er Norges dyreste elbil – med god margin.

Likevel må vi ta av oss hatten for nye Porsche Taycan Turbo. Dette er elbilen man noen ganger glemmer at er en elbil.

Den begeistrer og leverer en helt rå kjøreopplevelse. Akkurat slik vi forventer av en Porsche.

Joda, Tesla Model S Performance er på papiret kjappere fra 0-100 km/t. Men til tross for det, syns vi ikke bilene kan sammenlignes direkte.

Taycan er noe helt annet. Dette er en sportsbil. Det er tysk premium, fra en produsent som har nesten 90 års erfaring med å bygge bil. Det merkes bak rattet.

Bil med på test – og les hvorfor vi mener Porsche Taycan er den beste elbilen på markedet akkurat nå.

Taycan Turbo koster fra drøyt 1,4 millioner i Norge.

Den nest råeste

Inntil videre er Taycan tilgjengelig i tre utgaver: 4S, Turbo og Turbo S. Innstegsmodellen har en startpris på 959.900 kroner, mens Turbo-versjonen vi kjører begynner på drøyt 1,4 millioner før ekstrautstyr.

Det er altså den nest råeste utgaven vi kjører. Bilen har to kraftige elmotorer som yter 625 hk og brutale 850 Nm. Når overboost-funksjonen slår til øker effekten til spinnville 680 hk!

0-100 km/t er oppgitt til bare 3,2 sekunder. Skal du toppe dette må du gå for Taycan Turbo S. Den har under normal kjøring samme effekt (625hk) – men det økes til 761 hk ved overboost. 0-100-tiden på denne skjerpes til 2,8 sekunder.

Men ærlig talt: Etter vårt møte med Taycan Turbo – er de 680 elektriske hestene mer enn nok. Å betale over 400.000 kroner ekstra for Turbo S-utgaven er etter vår mening ikke nødvendig. Med mindre du bare MÅ ha det råeste da...

Interiøret er smakfullt, men at alle funksjoner styres via touchskjermer gjør ikke brukervennligheten like optimal.

Toppmodellen til Mercedes får 700 hk

Imponerer på veien

Du trenger ikke mange sekundene bak rattet i Taycan, før du skjønner at denne overgår samtlige elbiler på kjøreegenskaper.

Brutto batterikapasitet på bilen er 93,4 kWt.

De er perfeksjonerte, presise og ikke minst svært underholdende. Vi er rett og slett imponert over hvordan Taycan oppfører seg på veien, særlig når vi vet at bilen veier over 2,3 tonn. De kiloene har Porsche klart å skjule på en finurlig måte.

Det handler naturligvis om tyngdepunktet, som faktisk er lavere enn i 911. Porsche har også utviklet helt nye, aktive dempere til bilen. En avansert trekammers luftfjæring jobber kontinuerlig for å holde bilen i best mulig balanse. Hvis du virkelig klemmer til med litt hastighet gjennom svingene, bidrar firehjulsstyringen også godt i positiv retning.

Det er ingen tvil om at Porsche mener alvor når de bygger bil. Om den går på bensin, diesel eller strøm, spiller tydeligvis ingen rolle. Taycan leverer solide kjøreegenskaper og du kan kjøre nesten overraskende fort og uanstrengt gjennom svingene.

Målt etter kjøreegenskaper er det ingen elbiler i det norske markedet som matcher Taycan.

Porsche Taycan: Dette er et mesterstykke!

Adrenalinbombe

Selvfølgelig toppes kjøreopplevelsen av et dyrisk skyv. Med opptil 680 hk og 850 Nm fra to illsinte elmotorer, er det nesten vanskelig å skjønne hvor fort dette monsteret beveger seg opp i fart.

Står du stille og gir full gass i 10 sekunder – viser speedometeret 200 km/t! (Dette må du naturlig nok på bane for å teste).

0-100 km/t er like imponerende. Aktiverer du launch control er den øvelsen i mål på 3,2 sekunder. Takket være det momentane skyvet fra elmotorene, er gassresponsen helt vill. Kobler du vekk ESP-funksjonen her, trenger ikke Taycan Turbo et millisekund før rumpa begynner å logre. Riktignok ganske så kontrollert, på grunn av den fine vektbalansen i bilen.

Det er ikke mange biler vi opplever å bli bilsyk fra førersetet – men Taycan er en slik bil. Makan til adrenalinbombe!

Utnytter du alle kreftene i bilen, er skyvet nesten grenseløst. Det er nesten litt vanskelig å ta innover seg.

Strømsluker

Som ved alle andre sportsbiler, koster det også å utnytte alle kreftene i Taycan Turbo. Oppgitt forbruk på bilen er 26 kWt/100 km. Det er fullt oppnåelig dersom man holder seg i skinnet.

Her tar bilen faktisk imot 172,9 kW på en 150 kWs lader. Ikke verst! Lader du under ideelle forhold med maksimal hastighet (270 kW), lover Porsche at bilen skal klare 5-80 prosent på 22,5 minutter.

Utfordringen er at Taycan hele tiden innbyr til sportslig kjøring. Vipper du bilen over i sport plus, og finner noen øde landeveier, er det derfor ingen overraskelse at bilen nærmest sluker strøm.

På én av våre turer havnet forbruket på ganske solide 39,1 kWt. Heldigvis støtter Taycan 800 volt og lynlading på opptil 270 kW. I vår testperiode benyttet vi en lader på 150 kW. Også det går unna. Med varm batteripakke tar den velvillig imot 150 kW, og ladingen opp til 80-90 prosent bruker omtrent tiden det tar å kjøpe og spise en 150 grams superburger fra Circle K.

Rekkevidden på vår bil er forresten oppgitt til maks 450 kilometer. I vår testperiode klarer vi ikke å oppnå det. Vi ligger på rundt 35 mil i stedet, men da uten å forsøke å tyne ut flest mulig mil...

Hvis du vil tyne mest mulig rekkevidde, setter du bilen i Eco-modus. Da er toppfarten begrenset til 110 km/t, du minster firehjulsdrift og frasparket blir nærmest borte. Det skal med andre ord godt gjøres å velge denne modusen på Taycan.

Se opp, Tesla – det er en ny sjef i byen

Ikke alt er perfekt

Det er ingen tvil om at Taycan er en gjennomført og velbygd bil, med god kvalitetsfølelse. Det merkes med en gang man setter seg bak rattet og lukker døren.

Men alt er ikke perfekt. I Taycan har Porsche valgt å fjerne alt av fysiske knapper – til «fordel» for to touchskjermer. Det er enkelt og greit ikke like brukervennlig som eksempelvis et menyhjul eller en touchpad.

At hver minste funksjon må betjenes via en touchskjerm, syns vi reduserer brukervennligheten.

Bare du skal endre temperatur, må du ta blikket fra veien. Og du må faktisk konsentrere deg for å treffe riktig sted på skjermen. I alle fall hvis du kjører litt aktivt – som man gjerne gjør i en Taycan.

Vi syns også betjeningen av klimaanlegget er knotete. Luftdysene kan nemlig ikke stilles inn fysisk. Luftstrømmen kan bare betjenes via skjerm, og da må du innom en egen undermeny. Det er ikke annet enn tungvint.

Kjøreopplevelsen i Taycan minner mye om 911. Forskjellen er bare at gassresponsen føles enda mer eksplosiv. 0-100 km/t på denne er i mål på 3,2 sekunder.

Dyr

Når vi først skal pirke litt, er det ingen overraskelse at prislappen ikke er Taycans største styrke. Testbilen koster fra drøyt 1,4 millioner – men ender på hele 1,8 millioner. Det betyr ekstrautstyr for rundt 400.000 kroner.

Blant ekstrautstyret som bidrar godt her kan vi nevne adaptivt understell (31.900), firehjulsstyring (22.700), Porsche InnoDrive inkludert adaptiv cruisekontroll (29.900) og Night Vision Assist (21.600). Dette er altså bare for å nevne noe.

Vi må heller ikke glemme lydanlegget levert av Burmester. Det koster 44.700 kroner. Men så får du også en hinsides lydopplevelse tilbake fra de 21 høyttalerne. Dette er rett og slett det beste lydanlegget vi har hørt i en bil noen gang. Spill av The Wall med Pink Floyd, og du svever på rosa skyer.

Det er lett å glemme både tid og sted bak rattet i Taycan. Det være seg enten du kjører aktivt, eller nyter den ekstremt fyldige lyden fra Burmester-anlegget. Foto: Kristian Borge

Hvis du ikke kan lade elbilen hjemme – da blir det dyrt

Men går ikke Tesla fortere?

Underveis i testperioden får vi høre mer enn én gang at Tesla Model S Performance er kjappere fra 0-100 km/t. Tesla oppgir det til 2,5 sekunder kontra 2,8 på Turbo S og 3,2 på Turboen vi kjører.

Vi har ikke testet bilene oppimot hverandre, men målt på kjøreegenskaper leverer Porsche Taycan mye bedre. Bilene kan ikke sammenlignes. Taycan leverer også langt bedre på opplevd kvalitet. Her er ikke den amerikanske elbilen i nærheten.

Joda, Tesla er mer praktisk, har lengre rekkevidde og bedre ladenettverk. Vi tror imidlertid ikke Porsche har laget Taycan for å konkurrere direkte mot Model S.

Taycan er en bil for de som i større grad prioriterer kjøreopplevelsen, presisjon og tysk kvalitet. Rett og slett det Porsche er kjent for. Derfor mener vi det blir litt feil å sammenligne disse to, med mindre man fjerner alt som heter følelser – og kun ser på rene tall...

Vi snakker solid dimensjon her: 265/35 ZR21. Felgene er forresten de vi kjenner fra konseptbilen Mission E , og koster 31.400 kroner.

Bekreftet: Taycan kommer i en ny og billigere versjon

Hatten av

Etter én uke bak rattet i nye Taycan Turbo er det ingen tvil: Dette er den beste elbilen på markedet akkurat nå, målt på kjøreegenskaper og entusiastfaktor. Vi tror selv de største elbil-skeptikerne vil endre synet noe etter et møte med denne bilen.

Rasjonelt er den naturligvis ikke det smarteste valget. Men Taycan handler ikke om rasjonalitet. Det handler om følelser og kjøreglede.

Dette er elbilen som ikke alltid føles som en elbil. Det er en Porsche. En Porsche som går på strøm.

Vi tar av oss hatten for hvordan Porsche leverer på første, helelektriske forsøk.

Se bildene av Taycan Turbo her:

Bli med på tur i nye Taycan her – på norske veier: