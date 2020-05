Avslører hvor mye hun tjener i måneden

Blogger og influenser Isabel Raad (26) er kjent for å dele en luksuriøs livsstil gjennom sine sosiale kanaler.

Utenlandsreiser, designervesker og eksklusivt interiør er bare noe som pryder Instagram-profilen til bloggeren. Det er derfor ikke overraskende at spørsmål om hvor mye 26-åringen tjener renner inn.

Det var 730.no som først omtalte saken.

Ønsker åpenhet

I Raads seneste YouTube-video besvarer 26-åringen et spørsmål om økonomi, hvor hun sier at hun i gjennomsnitt tjener 400 000 kroner i måneden før skatt. Toppbloggeren beskriver dette som en vanlig inntekt.

LUKSUS: Raad avbildet fra en ferie tidligere i år. Foto: Skjermbilde Instagram

– Det kan være mer, men det er sjeldent mindre, forteller Raad i YouTube-videoen.

26-åringen forteller videre grunnen til at hun nå bestemte seg for å åpne opp om økonomien.

– Jeg så Bianca Ingrosso svarte på hvor hun tjente i måneden, så da tenkte jeg at jeg også kan svare på det, sier hun og forteller at det ikke er like enkelt å dele.

– Det sitter langt inne, men dere er mine søstre og brødre, og jeg vil ha et åpent forhold med dere.

Enorme summer

Raad ble først kjent da hun dukket opp i realityserien «Paradise Hotel» og har i ettertid fått mye omtale grunnet sine mange plastiske operasjoner.

Men det å være åpen om det meste har også lønnet seg, og merkevaren «Isabel Raad» har blitt en millionbedrift. Raad har også gitt ut bok og fikk mye omtale for sin deltakelse i «Skal vi Danse» på TV 2 i 2019.

Med både Instagram, blogg, bok og TV-opptredener, forteller at hun forstår at mange lurer på hva hun tjener til det dagligdagse.

– Jeg får veldig mange spørsmål om økonomien min. I min posisjon kan jeg forstå at folk er nysgjerrige, fordi det er så individuelt hva ulike influensere tjener, sier hun i videoen.

Toppbloggeren håver inn mye på annonseinntekter, noe hun forteller om i videoen.

DESIGNER VESKE: Raad på storbyferie i Stockholm tidligere i år. Foto: Skjermbilde Instagram

– Sosiale medier tar mye tid, nå har jeg merket at annonsene går over fra blogg til Instagram.



Ikke snakket på to år

Det er ikke bare økonomi som deles i videoen. Hun deler også status på forholdet til sin ex-kjæreste Pierre Louis Olsson, kjent fra blant annet årets sesong fra «Ex on the Beach».

Her bekrefter hun at de kun er venner, etter at de ikke skal ha snakket sammen på to år.

– Det at vi har blitt venner har vært en greie mellom oss to, vi har ikke hatt kontakt på to år.

Hun forteller videre at de tok opp kontakten under korona-tiden, men avkrefter at de kan finne tilbake til hverandre som kjærester.

– Det at vi har fått hverandre tilbake som venner ser superfint, men det kommer ikke til å bli oss igjen. Vi passer bedre som venner enn som kjærester, forteller hun.

Raad ønsker ikke å kommentere saken ytterligere enn det som er sagt i Youtube-videoen.