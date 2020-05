Måtte sette inn ekstrafly for å overholde koronaregler

SAS har ved flere anledninger satt inn ekstrafly for å hindre for fulle fly. Myndighetenes smittevernregler tilsier at flyene skal ha ledig midtsete.

– Der vi har hatt kabinen mer enn 66 prosent full, har vi vært tvunget til å sette inn ekstra fly for å få med passasjerene vi har solgt billetter til. Det har skjedd minst et par ganger, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til Flysmart24.

I tillegg har de flere ganger måttet flytte passasjerer til andre avganger og også satt inn større fly for på den måten å øke setekapasiteten, opplyser Johansen.

