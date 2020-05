Hvor ofte sjekker du lufttrykket i dekkene dine?

En fersk undersøkelse blant nordmenn viser at nesten halvparten kun sjekker lufttrykket i dekkene når de skifter hjul, to ganger i året.

– Det er altfor sjelden, mener norsk dekkekspert.

Det er analysebyrået Infact som har gjennomført undersøkelsen for Continental Dekk Norge.

48,5 prosent svarte at de kun gjør dette ved hjulskift, 20,8 prosent oppga at de sjekker lufttrykket månedlig, mens 15,7 prosent oppga at de kun sjekker lufttrykk hvis de ser at det er mindre luft i et av dekkene.

Flinkest på Vestlandet

4,3 prosent svarte at de sjekker lufttrykket ukentlig, 2,1 prosent gjør det aldri, mens 8,6 prosent svarte «vet ikke».

Det er også forskjell på kjønn, aldersgrupper og hvor man bor i Norge.

42,2 prosent av mennene oppga at de kun sjekker lufttrykket i forbindelse med hjulskift, mens 55,3 prosent av kvinnene svarte det samme. Fordelingen på alder er relativt lik, mens folk på Vestlandet er de som sjekker lufttrykket oftest, ifølge undersøkelsen.

Derfor opplever mange at dekkene blir skjevt slitt

Mange sjekker bare dekktrykket når de skifter hjul - og tenker det er bra nok. Men det er det ikke.

Reduserer levetiden

– Mange sjekker lufttrykket i disse dager, når de legger om til sommerdekk, men det må sjekkes langt oftere enn som så. Å kun sjekke lufttrykket i forbindelse med hjulskift er altfor sjelden. Vår anbefaling er å sjekke minst en gang per måned, sier produktsjef hos Continental, Knut Knudsen.

Bremselengde, kjøreegenskaper og grep på vått føre kan bli vesentlig dårligere med feil lufttrykk. Dessuten vil feil lufttrykk også øke rullemotstanden og dermed føre til høyere drivstofforbruk. Til syvende og sist vil man også redusere levetiden til dekkene med feil lufttrykk.

Gamle dekk er ikke lenger så stort problem

Ekstra når bilen er fullastet

For å sjekke lufttrykket i dekkene er det bare å dra innom nærmeste bensinstasjon og sette luftpistolen på ventilen. Da ser man umiddelbart hvilket lufttrykk man har. Det er viktig at bilen står relativt plant og at man ikke har kjørt lenge på forhånd slik at dekkene er varme.

Hva som er riktig lufttrykk ser du i instruksjonsboken til bilen, i dørkarmen eller på en plakat på bensinstasjonen. Det oppgis også hvor mye luft man skal ha i dekkene hvis bilen er fullastet, noe den ofte er om man skal på ferie.

Riktig dekktrykk finner du blant annet i intruksjonsboken. Husk også at du bør fylle på litt ekstra luft når bilen er tungt lastet, for eksempel når du skal på sommerferie.

Nye biler har TPMS

– Når man vet hva som er rett lufttrykk, er det bare å fylle ekstra eller eventuelt slippe ut litt luft. Det er også viktig å huske at lufttrykket kan endre seg, så vi anbefaler at man sjekker en gang i måneden, sier Knudsen.

Moderne biler har i dag TPMS, det står for Tire Pressure Monitoring System. En sensor i hvert hjul måler her dekktrykket og varsler sjåføren med en melding på dashbordet hvis det er feil.

Kjøpte nye dekk – men de var tre år gamle

Se video: Her er ny tøffing-versjon av Norges mest solgte