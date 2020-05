Etter at politiet åpnet denne døra, ble David (59) dømt til 224 år i fengsel

«Hello there, bitch».

Cynthia Vigil Jaramillo (22) er naken, omtåket og skjønner ikke hvem som prater. Hun har bind foran øynene og er bundet fast til noe som kjennes ut som en gynekologisk stol.

Hun fryser.

I bakgrunnen hører hun en rolig mannsstemme som sier at hun er kidnappet og midt i sitt livs verste mareritt:

«Folk leter sikkert etter deg, men ingen kommer til å finne deg her. Dette skjulte lekerommet, hvor du skal være, har nemlig vegger, tak og gulv laget av stål. Det er lydtett, og har ei ståldør med to låser» .

TORTURKAMMER: Slik så vognen David Parker Ray hadde i hagen sin ut fra utsiden. Foto: Politiet

Dyttet inn i baksetet

Stemmen tilhører mekaniker David Parker Ray (58), som er kjent som en stillferdig og pliktoppfyllende mann.

På jobb reparerer han biler, og hjemme torturerer og voldtar han kidnappede kvinner.

Kun hans aller nærmeste vet at han har holdt på med dette i flere tiår, og at han aldri har angret ett eneste sekund.

David har spilt inn et lydbånd hvor han i detalj forteller nye ofre om hva han ønsker å gjøre med dem.

«Ikke i ett eneste sekund kommer du til å like det vi gjør med deg,» sier han i opptaket.

Noen timer før Cynthia våknet opp i gynekologstolen, stanset David henne på en parkeringsplass i Albuquerque i New Mexico.

Hun er heroinavhengig og prostituert. David utga seg for å være en kunde som ville kjøpe oralsex av henne for 30 dollar.

I videoen du ser over, forteller Cynthia hvordan han tok på henne håndjern, dyttet henne inn i baksetet og sa at han var sivilpoliti.

– Jeg syntes at det var en rar oppførsel fra en politimann i sivil. De oppfører seg jo ikke slik, har Cynthia uttalt i etterkant.

PRESSEKONFERANSE: Cynthia Vigil Jaramillo under FBIs pressekonferanse etter at David Parker Ray endelig er dømt. Foto: AP

– Du kommer ikke til å huske en jævla dritt

Med Cynthia i baksetet, kjører David så fort han kan til husvognen sin like utenfor den lille, støvete landsbyen Elephant Butte.

Landsbyen har bare 700 innbyggere, og snittalderen er 63 år.

I husvognen, som er omringet av gjerder, doper han henne ned og tar på henne fotlenke og halsbånd. Så klipper han opp kjolen hennes.

«Innen vi er ferdige med å hjernevaske deg, kommer du ikke til å huske en jævla dritt av vårt lille eventyr,» sier han i opptaket.

Fanget i hundelenke

David bor husvognen sammen med kjæresten Cindy Hendy (39) og den ene av de to døtrene hans, Glenda «Jesse» Ray (32).

I stua har familien en jernstolpe som Davids ofre blir lenket fast til.

I et hjørne står det en seng med hvitt, skittent sengetøy. Til venstre for senga står ei stor bøtte ofrene må bruke som toalett.

GRANSKER: FBI undersøker David Parker Rays husvogn og hage 30. mars 1999. Til høyre ser man den hvite vognen han torturerte sine mange ofre i. Foto: Thomas Herbert/AP

«Du er slaven vår nå. Hver gang du blir stilt et spørsmål som krever et ja- eller nei-svar, skal du svare «ja, mester», «nei, mesterinne», og så videre. Du skal vise respekt,» sier David i opptaket.

Frykter 40 ofre

I tre dager blir Cynthia – i likhet med det politiet senere tror er over 40 andre kvinner – voldtatt og torturert flere ganger om dagen.

TATT: David Parker Ray smiler på politiets arrestasjonsfoto. Foto: Politiet

Hun må hele tiden være naken, selv når David er på jobb.

Halsbåndet og hundelenken må være festet på henne døgnet rundt.

Hun får ikke lov til å si et eneste ord – med mindre hun blir bedt om å snakke.

Noen ganger blir hun voldtatt og torturert i stua. Andre ganger blir hun dratt med ut i den syv meter lange, hvite vognen som står ute i Davids hage.

Etter at politiet i 1999 åpnet opp vognen og skjønte omfanget av det David hadde gjort helt siden midten av 1950-tallet, ble han dømt til 224 år i fengsel.

«LEKEKASSE»: FBIs røntgenbilde av vogna som ble brukt til tortur og voldtekt. Foto: Politiet

Torturkammer i hagen

David kaller vognen sin for «The Toy Box» – «Lekekassen».

Dette skal senere gi ham kallenavnet «The Toy-Box Killer».

Midt i vognen står gynekologstolen, som har stropper og lærremmer festet på seg.

Strødd rundt stolen, er det flere titalls torturapparater han har laget selv.

Han har ei stang han har skrevet «ankelspreder» på, samt klyper, stetoskoper, skalpeller, pisker, sprøyter, plasthansker, tamponger og elektrosjokkvåpen.

Langs veggen står det ei håndlaget kiste, og i taket er det et stort speil.

På veggen henger et skilt det står «Satan's Den» på – «Satans hule».

SATANS HULE: Dette skiltet hadde David Parker Ray på veggen i husvognen. Foto: Politiet

Glemmer nøklene

Tre dager etter kidnappingen, er Cynthia fortsatt lenket til stolpen.

Hun har nesten ikke fått mat eller drikke, og er utmattet, forslått og forvirret.

I HÅNDJERN: David Parker Ray blir ført inn i rettssalen i byen Truth or Consequences i New Mexico 24. mars 1999. Foto: AP

David har akkurat dratt på jobb, og kjæresten hans er opptatt med dagligdagse gjøremål.

Cynthia ligger på den skitne senga i stua, og oppdager at Davids kjæreste, Cynthia Hendy, har glemt nøklene til håndjernene hennes på stuebordet.

Cynthia samler de siste kreftene hun har igjen i den forslåtte kroppen.

Hun reiser seg opp fra senga, og lydløst kryper hun nærmere og nærmere stuebordet.

Så fort Hendy går ut av rommet for å ta en telefon, kaster hun seg over stuebordet, låser opp håndjernene og kommer seg fri.

Hun taster inn «911» på hustelefonen, men rekker ikke å si noe før Hendy kommer løpende inn i stua med en glasslampe i hånda.

Hendy knuser lampa i Cynthias hode for å stanse henne.

Cynthia har mer krefter igjen. Med all sin kraft, stikker hun en ishakke inn i Hendys hals.

Hendy ruller blødende ned på stuegulvet, og Cynthia løper så fort hun klarer.

TATT: Cynthia Hendy på politiets arrestasjonsfoto. Foto: Politiet

– Ring politiet, ring politiet

Naken, og med hundelenken klirrende etter seg, løper Cynthia skrikende ut av husvogna, klatrer over et høyt gjerde, stormer nedover en grusvei og løper inn i den første husvognen hun ser.

– Ring politiet, ring politiet, roper hun til den forfjamsede kvinnen som sitter i en lenestol.

Cynthia sier at hun er blitt voldtatt og torturert i flere dager. Så besvimer hun.

Kvinnen ringer nødnummeret.

– Jeg har en kvinne her med halsbånd på seg, sier hun.

Politiet kommer fort til stedet. Kvinnen i husvognen har svøpet en badekåpe om Cynthia.

Mens hun blir lagt inn i en ambulanse, forklarer hun hva som har skjedd og hvordan hun kom seg unna.

Ettersom politiet har et ubesvart 911-anrop fra David Parker Rays husvogn, skjønner de fort hvem som er gjerningsmannen.

TORTURKAMMER: FBI tar bilder av innsiden av David Parker Rays vogn. Foto: Politiet

Ikke første gang

I avhør forteller Cynthia at hun er helt sikker på at hun ikke er Davids eneste offer.

– Med tanke på måten han pratet på, følte jeg at dette ikke var første gang han gjorde dette. Det var som om han visste hva han gjorde. Han sa at jeg aldri skulle få se familien min igjen. Han sa at han skulle drepe meg, sånn som han hadde gjort med de andre, sier hun under FBIs pressekonferanse senere ifølge Albuquerque Journal.

KONTROLL: David Parker Ray sin såkalte sexlogg. Foto: Politiet

David og Hendy, som fortsatt blør fra halsen etter basketaket, blir pågrepet mens de kjører rundt i nabobyen til Elephant Butte, Truth or Consequences.

Begge nekter for å ha kidnappet, torturert eller voldtatt noen som helst.

David sier at jo da, han er glad i sadomasochistisme, og det har han vært helt siden han var 13 år gammel.

– Men, alle kvinner jeg har hatt sex med, har vært med på det frivillig, påstår han.

Skjønner at han er ferdig

David forklarer at han og kjæresten bare ville hjelpe Cynthia med heroinavhengigheten, og at hun velvillig hadde blitt med dem hjem.

Politiet fester ingen lit til forklaringen, og David skjønner at det ikke er noen vei til bake.

– Jeg tror at jeg trenger en advokat. Jeg tror ... at ... jeg har havnet i trøbbel, sier han i avhøret.

Voldelig bestefar

Mens eiendommen hans blir saumfart, vil politiet vil vite mer om David.

UNG: Et udatert bilde av David Parker Ray som liten. Foto: AP

I avhør forteller han at han ble født i Belen i New Mexico i 1939.

Han sier at han og søsteren Peggy ble forlatt av sine alkoholiserte og voldelige foreldre og oppdratt av sin voldelige bestefar.

Venner av David forteller i etterkant politiet at han som barn ble mobbet fordi han ble så sjenert da jenter var i nærheten.

De sier også at han tidlig begynte å drikke og misbruke narkotika.

I avhør sier David at han har vært gift og skilt fire ganger.

Politiet sier at de har en mistanke om at han har drept, voldtatt og torturert kvinner tidligere.

Han nekter, men innrømmer at han har et «annerledes» forhold til sex.

– Det var vanskelig for meg å få orgasme uten å tenke på drap, sier han.

Fra stille landsby til kaos

Elephant Butte er ikke lenger en stille landsby, nå som David og kjæresten er pågrepet og hundre FBI-agenter er blir sendt til landsbyen for å etterforske saken.

Agentene saumfarer området, i den tro at de vil finne likene til de flere tiltalls kvinnene som er blitt meldt savnet i området de siste tiårene.

Helikoptre svirrer over hustakene, og sensasjonshungrige journalister banker på dørene for å få informasjon og sladder om «The Toy-Box Killer».

FBI-agentene finner ingen levninger, og de har vansker med å åpne ståldøra på den hvite vognen i Davids hage.

De må få hjelp av en lokal låsesmed, og FBI-agent John Briscoe er den første som går inn i vognen.

– Holy shit, utbryter han.

TORTUR: Dette er bare noe av utstyret David Parker Ray hadde i den hvite vognen. Foto: Politiet

Det første FBI-agenten ser, er gynekologstolen og eksplisitte plakater som viser sadomasochistiske metoder og teknikker.

Han ser sexleketøy, torturredskaper, tamponger, en komfyr, gaffatape og plasthansker.

Flere agenter kommer inn i vogna. Én av dem kaster opp.

I vognen finner FBI flere dagbøker, hvor David i detalj beskriver hvordan han gjennom årene har drept rundt 50 kvinner.

Etterlyser kvinne med tatovering

FBI finner også flere hundre videoopptak, hvor de ser uidentifiserbare kvinner bli voldtatt. Felles for alle opptakene, er at det er umulig å se kvinnenes ansikt.

Omsider finner de et opptak som er datert 1996, hvor de skimter en tatovering på leggen til ett av ofrene.

GRUFULLT SYN: Slik så noen av hyllene i David Parker Rays vogn ut. Foto: Politiet

FBI går ut med et bilde av tatoveringen, og håper at kvinnen melder seg.

Kelli Garrett melder seg.

Det er hennes tatovering, og hun har lenge lurt på hvorfor hun stadig har mareritt om gynekologstoler, pisker og gaffatape.

Året før, flyktet hun fra Elephant Butte etter at hun ble dumpet naken på en motorvei etter å ha hatt blackout i tre dager etter en bytur.

Litt etter litt husker hun deler av det som skjedde, og hun blir overbevist om at det var David som var gjerningsmannen.

– Jeg husker nesten ingenting etter at jeg var på byen sammen med datteren hans, sier hun til politiet.

FILMET: Et bilde av opptaksutstyret David Parker Ray hadde i torturkammeret sitt. Foto: Politiet

Trodde at hun var dritings

Kelli forteller hvordan hun våknet opp naken langs motorveien i ørkenen med et stort kutt på halsen, og at hun ikke hadde noen anelse om hvordan hun kom seg dit.

KISTE: En FBI-agent viser kisten som var i David Parker Rays vogn. Foto: FBI

Hun sier at hun gikk til politiet, men at hun ikke ble trodd av verken dem eller ektemannen. Hun sier at ektemannen var sikker på at hun bare var blitt dritings og hadde vært utro, og at han derfor ba om skilsmisse.

Full av skam rømte Kelli Garrett fra landsbyen, uten å vite hva som hadde skjedd med henne etter byturen med Davids datter, Glenda «Jesse» Ray.

Politiet slår full alarm.

Har Davids datter også vært involvert i dette?

Kelli Garrett forteller at hun ikke har noen anelse om hvor lenge hun ble holdt fanget.

Alt hun husker før alt gikk i svart, er at hun fikk et slag i bakhodet og besvimte.

Skulle bare låne bakevarer

En tredje kvinne, Angelica Montano, melder seg også.

Hun forteller politiet at hun ble dopet ned, voldtatt og torturert etter at hun stakk innom David for å låne litt bakevarer.

Etter noen dager ble hun dumpet naken i grøfta langs en motorvei i ørkenen.

Hun ble funnet av politiet, men hun hadde store vansker med å forklare hva som hadde skjedd. Hun husket heller ikke hvor det hadde skjedd, eller hvem som var gjerningsmannen.

Siden Montano husket svært lite, måtte politiet henlegge saken.

LETER ETTER OFRE: Flere titalls FBI-agenter leter etter David Parker Rays ofre i McRae Canyon utenfor Elephant Butte 11. oktober 2011. Foto: AP

Politiet er nå sikre på at Davids datter har vært delaktig i kidnappingene av kvinnene.

De får også et tips om at kameraten hennes, Dennis Roy Yancy, også har vært involvert.

De to blir siktet for medvirkning til kidnapping, tortur og voldtekt.

NEKTER SKYLD: Cynthia Hendy på vei inn i rettslokalet i byen Truth or Consequences 24. mars 1999. Foto: AP

I et avhør bryter Dennis Roy Yancy sammen og forteller at han i 1997 drepte en kvinne med navn Marie Parker etter at David hadde torturert og voldtatt henne i flere dager.

Dennis sier at David fikk ham til å kvele henne og grave liket ned i ørkenen.

Han forteller dem nøyaktig hvor Parker er gravd ned, men til tross for en storstilt aksjon, finner FBI ingen levninger på stedet.

Leter etter ofre på nett

I Davids hvite vogn finner politiet flere titalls smykker, ringer, klokker og klesplagg som de mistenker at han har tatt fra sine mange ofre.

I samarbeid med FBI publiserte de i 2011 over 400 bilder på nett i håp om at ofre eller etterlatte gjenkjenner eiendelene.

– Vi ber familie og venner av savnede mennesker om å se gjennom disse bildene og kontakte oss hvis de kjenner noe av det igjen, sa etterforsker Frank Fisher til pressen.

EIENDELER: Dette er bare noen av de over 400 bildene FBI la ut på nett i håp om å finne ut av hvem David Parker Ray hadde torturert, voldtatt og angivelig drept. Foto: Skjermbilde

Mister håpet

David blir tiltalt for kidnapping, voldtekt og tortur av de tre kvinnene som har stått frem.

Politiet og FBI er sikre på at David har drept flere titalls kvinner, men de finner ingen bevis på dette. Davids dagboknotater holder ikke som bevis.

Det blir berammet tre rettssaker mot David, altså én rettssak for hvert av ofrene som har stått frem.

Angelica Montano dør av overdose kort tid før hennes sak skal opp i retten.

David fortsetter å nekte for å ha gjort noe mot verken henne eller de to andre, men han blir avslørt av kjæresten.

I avhør innrømmer Cynthia Hendy at David har drept 14 kvinner og dumpet likene i ørkenen.

Dette gjør hun etter å ha inngått en avtale med påtalemyndighetene, hvor fengselsstraffen hennes blir redusert fra 198 år til 12 år.

Nå nytter det ikke lenger å spille uskyldig, og David er sliten av alle rundene i rettssalen.

I RETTEN: David Parker Ray avbildet i Torrance County Courthouse i Estancia i New Mexico i oktober 2011, tiltalt for kidnapping og tortur.

I bytte mot at datteren hans blir løslatt, erkjenner han seg skyldig i å ha kidnappet og torturert Cynthia og Kelli.

I 2001 blir han dømt til 224 år i fengsel, og blir fraktet til fengselet Lea County Correctional Facility i Hobbs.

I fengselet har overgripere og voldtektsmenn null verdi. De innsatte skyr David som pesten, og hver eneste dag får han tilrop og trusler fra innsatte.

Under ett år etter at han ble dømt, får David et hjerteinfarkt på cella si og dør.

Vil gi ofrene fred

FBI er fortsatt på jakt etter de minst 40 kvinnene som de tror er blitt torturert, voldtatt og drept av David Parker Ray.

Cynthia Vigil Jaramillo, som nå er 42 år gammel, jobber i dag aktivt for å spore opp kvinnene.

Hun er sikker på at David har mange kvinneliv på samvittigheten, og at det sitter mange familier rundt om i USA som ikke vet hvor sine kjære er blitt av.

– De må komme hjem til familiene sine, uansett om døde eller ei. De hadde ikke trengt å oppleve det jeg opplevde, men de gjorde det. Kanskje kom de seg ikke ut, slik som jeg, sier hun.