Nå kan alle voksne dansker bestille koronatesten

Til nå har det vært krevd en legehenvisning for å kunne teste seg for koronaviruset i Danmark, men fra og med i dag kan også personer uten symptomer få teste seg.

Det skriver danske TV2.

– Vi har fått smittetrykket ned på et meget lavt nivå. Det er avgjørende at det ikke er skjulte smittelommer, som kan få smitten til å spre seg igjen, sier helseminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.

Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemelding.

– Så om man har den minste mistanke om at man kan være smittet av Covid-19, så bør man teste seg, fortsetter Heunicke.

Allerede i dag kan dansker som er fra 18 til 25 år gamle får bestille time i testeteltet. Resten av de voksne danskene får tilgang til å bestille time i løpet av uken.

Testkapasiteten på de danske sykehusene har blitt utvidet den siste måneden, blant annet med 16 testetelt, og testbiler som kan kjøre til pleiehjemmene.

– Vi har kontrollert tilgangen til testene stramt før, men nå har vi kapasiteten som kreves til å også kunne la den enkelte selv vurdere om den bør testes, sier Heunicke.

I Norge er det fremdeles et generelt krav om at en lege må mistenke at en person kan være smittet av viruset for at den skal få lov til å teste seg.