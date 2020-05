– I 1945 hadde nordmenn blitt pint i fem år, ikke i åtte uker

Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang understreker viktigheten av at vi husker hvor heldige vi er – til tross for en annerledes 17. mai-feiring.

Det ble en annerledes 17. mai-feiring dette året. Kongefamilien i åpen bil i Oslo, båtkortesjer landet over, samt felles synging av nasjonalsangen var blant høydepunktene i årets koronapregede nasjonaldag.

Barnetogene var avlyst, og folk var bedt om å ikke trekke ned i sentrum av byene, men heller holde seg hjemme så mye som mulig.

Fabian Stang avbildet under en høring i 2018. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

– Hele denne perioden har jo vært veldig rar. Vi er blitt satt på prøve på mange måter, sier tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang til TV 2.

Politiet har meldt om bråk flere steder i landet i forbindelse med nasjonaldagsfeiringen, men Stang trekker frem det positive:

– Det har altså vært så mange flinke lærere og så mye bra helsepersonell som har stått på og vist at vi er én nasjon, sier han, og legger til:

– I går sang vi at vi er én nasjon. Det gjør vi hver 17. mai, men i går ble litt annerledes, og det var også en dag for litt refleksjon.

Dokumenterer 17. mai

Førstekonservator Audun Kjus ved Norsk Folkemuseum forteller at det ser ut til at nordmenn har vært flinke til å justere feiringen etter forholdene.

– Jeg tror mange har laget mer lokale leker for barna i grender og hyttefelt rundt omkring, sier han.

Kjus skal dokumentere denne 17. mai-feiringen, som skjedde under litt mer unormale omstendigheter enn vi er vant til.

– Vi har en portal som heter Minner.no. Der oppfordrer vi folk til å skrive inn hva de bruker å gjøre på 17. mai, og hva de gjorde på dette mer uvanlige året i år, sier han.

– På den måten ønsker vi å få litt innblikk i hvordan nasjonaldagen fungerer på lokalt plan. Jeg tror det i grunn er noe av det viktigste med den dagen, hvordan den er for hver enkelt helt i det nære, legger han til.

– Som historisk dokumentasjon er det kanskje ekstra viktig nå i år?

– Det kan hende at noe av det som blir gjort, følger med oss videre også.

– Edruelige

Noe som nok overrasket mange, var hvordan kongefamilien feiret 17. mai i år. Klokken 13 kom de ut på Slottsbalkongen for å synge nasjonalsangen sammen med resten av landet, før de kjørte i korteste rundt omkring i hovedstaden.

Bilen som kongeparet satt i er «Frihetsbilen», som kjørte kongefamilien gjennom Oslo etter at de hadde returnert til Norge i juni 1945.

– Tror du bildene av et tomt Karl Johan, og at vi justerte oss så godt vi kunne, også vil bli i historiebøkene?

– Jeg har trodd det, men vi må være litt edruelige. I 1945 hadde den norske befolkning vært pint og plaget, ikke i åtte uker, men i fem år, hvor du ved å vise frem det norske flagg kunne risikere både fengsel og tortur, sier han, og fortsetter:

– Så hvis denne pandemien nå roer seg ned, som vi alle håper, tror jeg nok faktisk at denne episoden blir mer en parentes i forhold til forut for 1945, slik det utviklet seg.

For på tross av en uvanlig og annerledes feiring i år, sier Stang:

– Vi fikk tross alt lov til å feire likevel, og vi er ganske priviligerte. Selv under pandemien har vi hatt bra med mat – jeg har spist alt for mye – og vi har hatt muligheter til helsehjelp. Så i Norge er vi i dag så bortskjemte at jeg tror kanskje ikke dette blir stående som det store minnet.

– Men kan det være med på å gjøre oss mer takknemlige for hvor heldige vi er, så er jeg veldig glad for det, legger han til.

Kongeparet utenfor Kampen omsorgssenter i Oslo. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

– Samlende figurer

Kongefamilien klarte å holde sitt program hemmelig til siste slutt, og den tidligere Oslo-ordføreren hyller dem for hvordan de stiller opp for folket.

– De er fantastiske, de stiller opp for oss. De kjørte rundt i Oslos gater, og jeg kan tenke meg at de gjerne skulle kjørt rundt i Tvedestrand, Tønsberg, Trondheim og Tromsø også. De traff planke i går også, og er samlende figurer, som vi er ekstremt glade i og veldig stolre av.

– Tror du de har funnet på dette selv, eller har de fått noen gode råd på veien?

– Jeg tror at få gjør så mye bra som de gjør, uten å ha gode medhjelpere, men det å velge ut sine medhjelpere er jo også en viktig jobb, sier Stang, og legger til:

– Det er veldig gode til å lytte, tror jeg. Og så har de i seg dette med å ønske å være til stede, det at de reiser forbi sykehus og husker på det – også på 17. mai – for å synliggjøre takknemligheten overfor helsetjenestene, det var vakkert å se.