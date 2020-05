Døde i 1988 – nå er en mann pågrepet for drapet

Amerikanske Scott Johnson hadde vært død i 29 år da det ble offentliggjort at han ikke hadde begått selvmord, men at han var et offer for hatkriminalitet.

Scott Johnson ble funnet død nedenfor en klippe i Sydney i Australia den 8. desember i 1988. I 1989 erklærte en etterforsker at den åpent homofile 27-åringen hadde begått selvmord.

Homoseksualitet ble lovlig i New South Wales i Australia i 1984, og Johnson hadde flyttet til Australia nettopp fordi landet tillot at ugifte par kunne bo sammen.

Da saken først ble etterforsket i 1989 kom det ikke frem i retten at Johnson ble funnet død i et område hvor homofile menn møttes for å ha sex.

Johnsons familie bestemte seg for å prøve å få saken gjenåpnet, da en etterforskning fra 2005 viste at tre unge menn, som hadde dødd i nærheten av Sydney på 1980-tallet, hadde blitt angrepet av ungdommer som systematisk overfalt homofile menn.

– Det er utenkelig for meg at Scott hoppet fra klippen. De homofile var annenrangs borgere, og ble ikke beskyttet, sa Scotts bror, Steve Johnson.

Gjenopptatt

Etter at en annen etterforsker satte spørsmålstegn ved Johnsons dødsårsak i 2012, ble saken gjenopptatt.

Politiet i New South Wales lovte en dusør på 1.000.000 australske dollar for informasjon rundt dødsfallet.

29 år etter Johnsons død, 30. november i 2017, ble det bestemt i retten at Johnsons død var et resultat av hatkriminalitet.

– Johnson falt ned fra klippen etter å ha blitt dyttet eller truet med vold av uidentifiserte personer, som angrep han fordi han var homofil, sa etterforsker Michael Barnes i 2017.

På tirsdag ble den 49 år gamle australieren Scott Phillip White arrestert og siktet for drapet på amerikaneren, skriver CBS News.

Politiinspektør i New South Wales, Mick Fuller, sa at et vitne kunne kreve å få deler av den lovte dusøren, ifølge The Blue Mountain Gazette.

White vil forbli i varetekt inntil han må møte i retten i juli.

Hatkriminalitet

I 2018 endret politiet i New South Wales dødsårsaken ved 27 av totalt 86 dødsfall fra 1970-tallet til 2000-tallet, til å være et resultat av homofobisk hatkriminalitet.

– Det kan også være mange flere tilfeller, det er jeg faktisk sikker på, sa politiinspektør i New South Wales, Anthony Crandell.

I den samme rapporten kom det også frem at 25 av de 86 dødsfallene krevde en grundigere etterforskning, for at politiet kunne utelate at også de var relatert til hatkriminalitet.

I 2018 beklaget også politistyrken for å ha oversett LGBT-samfunnet, og for å dermed ha «gitt samfunnet muligheten til å kunne akseptere grov vold rettet mot homofile menn».

Politiinspektør i New South Wales, Anthony Crandell, håper at saken om Scott Johnson kan åpne for at stadig flere liknende saker blir løst.

– Jeg håper at saker som denne vil føre til at samfunnet reagerer, og at vi kan få tilgang på mer informasjon. Disse sakene vil ikke henlegges, de vil ikke fryses. Vi kommer til å jobbe med dem, og alle som har begått liknende former for kriminalitet bør se seg over skulderen, sa politiinspektøren til CBS News.