Mindreårig jente funnet i hekk – politiet etterlyser vitner

Politiet etterlyser vitner etter at de søndag kveld fikk inn en melding om at det befant seg en beruset mindreårig jente utenfor Spar på Skjelsvik i Porsgrunn.

– Jenta var ikke i stand til å redegjøre for seg, og på grunn av alderen hennes har vi iverksatt etterforskning for å finne ut om hun kan ha vært utsatt for en straffbar handling enten der hun ble funnet eller et annet sted, sier politiadvokat Lise Dalhaug i pressemeldingen.

Politiet etterlyser vitner som har passert stedet mellom klokken 20.30 og 20.45.

I pressemeldingen peker politiet på at de er i en tidlig fase av etterforskningen og at det gjennomføres teknisk og taktisk etterforskning.

– Det er viktig å presisere at i denne fasen har ikke politiet konkrete holdepunkter for å si at jenta har litt utsatt for en straffbar handling, sier Dalhaug.

– Politiet har sperret av et lite område for en åstedsundersøkelse ved Skjelsvik. Det vil bli sendt ut en pressemelding om denne hendelsen innen klokken 13.00 i dag. Før det blir ikke noe ytterligere info gitt, skrev Sørøst politidistrikt på Twitter klokken 11.10 mandag.

Telemarksavisa har publisert bilder av krimteknikere som undersøker et lite område i en hekk. Avisa har snakket med en person som sier at de fant en mindreårig jente på stedet søndag kveld.

– Jeg gikk tur i området sammen med kjæresten min da vi så to bein stikke ut fra hekken, sier den ikke navngitte mannen til Telemarksavisa.

Han fikk kontakt med jenta og varslet politiet like etter klokken 20.40. Mannen bor i området og kjente igjen jenta.

Politiet kom raskt til stedet, og jenta ble ivaretatt.

Det er nå lagt en presenning over området i hekken. Ifølge Telemarksavisa venter det lokale politiet nå på bistand av mannskaper fra Oslo.

