Drapsdømt vil ha gjenopptakelse – de etterlatte ber om fred

Om kvelden den 19. mai i år 2000 dro de to jentene på badetur i Baneheia. Der ble de lokket inn i skogen, voldtatt og drept.

I fire måneder pågikk en storstilt etterforskning. I september i 2000 ble to kamerater, Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen, pågrepet.

Funn av et kjønnshår knyttet Andersen til åstedet. Han valgte å tilstå. Samtidig sa Andersen at kameraten var initiativtaker og hovedmannen bak forbrytelsene. Begge to ble dømt i lagmannsretten: Kristiansen til 21 års forvaring, mens Andersen ble dømt til fengsel i 19 år.

DØMT: Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring, men han bedyrer sin uskyld. For sjette forsøker han å få saken sin gjenopptatt. Foto: TV 2

Jan Helge Andersen er i dag en fri mann. Viggo Kristiansen soner fortsatt på Ila fengsel- og forvaringsanstalt i Bærum, snart 20 år etter at han ble pågrepet.

Kritisk til pressen

Kristiansen har hele tiden nektet for å ha noe med drapene å gjøre. Han mener at hans beste kamerat har snakket han inn i den bestialske forbrytelsen.

RYSTET NORGE: Drapene på de to jentene preget Norge i lang tid. Det tok fire måneder før politiet fikk et gjennombrudd i saken. Foto: Morten Holm / NTB Scanpix

Viggo Kristiansen har fem ganger forsøkt å få saken sin gjenopptatt, men den har blitt avvist hver gang. Siden 2017 har Gjenopptakelseskommisjonen behandler nå den sjette begjæringen fra han.

Samtidig har de etterlatte familiene flere ganger uttrykt at de ønsker fred. De opplever de stadige begjæringene om gjenopptakelse, og det påfølgende medietrykket, som en belastning.

– Belastningen er ikke at det er gjentatte forsøk på å gjenåpne saken, det er en rettsikkerhetsventil domfelte har lov til å benytte seg av. Men hvis media vrir og vrenger på det for å få noen overskrifter som ikke handler om den hele og fulle sannheten, det er min bekymring og min belastning, har Ada Sofie Austegard, moren til avdøde Stine Sofie Sørstrønen, uttalt til TV 2 tidligere.

Vurderer to bevis

I denne runden av gjenopptakelse er det i hovedsak to ting kommisjonen nå vurderer: Mobilbeviset og DNA-beviset.

Det såkalte mobilbeviset handler om at Kristiansen mener innkommende og utgående trafikk fra mobiltelefonen hans i tidsrommet da drapene skjedde, bekrefter at han hadde alibi. Forsvaret beskriver dette som et utelukkelsesbevis.

Det ble aldri funnet tekniske bevis som knytter Kristiansen til åstedet. I hovedsak var det Andersens forklaring som fikk ham dømt.

Men det ble også gjort funn på åstedet, som ble sendt til analyse hos DNA-eksperter i Spania.

Herfra ble det rapportert funn av DNA-spor som ikke kunne stamme fra Andersen, men som var forenlig med Kristiansen og 54,6 prosent av alle norske menn.

20 ÅR SIDEN: Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen fotografert på båttur ved Kristiansand sommeren 1998. To år senere, i mai i 2000, ble de drept. Foto: Privat

På tross av at usikkerheten knyttet til DNA-beviset blir diskutert i dommen fra Kristiansand byrett, ble dette vurdert som «et vesentlig bevis når man skal vurdere troverdigheten av Andersens forklaring, når han hevder at Kristiansen var med i Baneheia og utførte drapene og voldtektene».

I ettertid har betydningen DNA-beviset fikk i rettssakene vært gjenstand for krass kritikk fra flere hold.

Kristiansens forsvarere har gjennom årenes løp engasjert flere eksperter som har analysert DNA-prøvene som ble presentert i retten. I desember traff TV 2 to av dem.

Ekspertene Susan Pope og Ragne Farmen er begge tydelige på at disse DNA-sporene er for svake til å kunne brukes til noe.

Venter på rapport

Gjenopptakelseskommisjonen oppnevnte i januar en ny sakkyndig til å vurdere DNA-beviset. Dansken, som jobber ved Rettsmedisinsk institutt i København, skulle egentlig levert sin rapport 1. april.

Koronakrisen har imidlertid ført til at konklusjonen har blitt utsatt to ganger. Nå er det ventet at han blir ferdig innen 1. juni.

Gjenopptakelseskommisjonens leder, Siv Hallgren, sier at de vil sende ut danskens rapport til partene når den foreligger. Etter en runde med kontradiksjon vil kommisjonen behandle rapporten i møtet sitt i juni eller etter sommerferien.

– Hvor sentral er rapporten fra Danmark?

– DNA-beviset og diskusjonen rundt dette er et sentralt element i gjenåpningsbegjæringen, og derfor er dette viktig for kommisjonen, sier Hallgren.

AVGJØR SAKEN: Siv Hallgren leder kommisjonen som skal avgjøre om Viggo Kristiansen skal få prøvd saken sin på nytt i norsk rettsvesen. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

«Nok er nok»

Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, mener at eksperter allerede har tydeliggjort at DNA-beviset ikke har rettslig verdi.

– Men etter så mange år har grensen for oppgitthet begynt å nærme seg, sier Sjødin.

– Hvorfor sitter han fortsatt på Ila 20 år etterpå?

– Fordi han nekter å fremme en begjæring om løslatelse der han må forholde seg til en dom som han mener er feil.

FORSVARER: Arvid Sjødin bistår Viggo Kristiansen i jobben med å få Baneheia-saken gjenopptatt. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Familiene til jentene som ble drept valgte i mars å la seg intervjue av NRK. Budskapet deres er at «nok er nok» – de er lei og slitne av at Baneheia-saken ikke avsluttes på grunn av de mange begjæringene om gjenopptakelse.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra Ada Sofie Sørstrønen, avdøde Stine Sofes mor, mandag.

– Vi er enige i at de bør får fred fra denne saken. Det er det ingen tvil om. Samtidig er det viktig å se årsaken til hvorfor vi må fremme gjentatte begjæringer mot kommisjonen. Det er ikke fordi vi vil det, men vi tidligere har opplevd ikke å få vurdert de tingene vi har lagt frem, sier forsvarer Sjødin, som legger til at han har forståelse for at saken er en stor belastning for de etterlatte.