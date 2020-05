«Annijor» og kjæresten snakker ut: – Vi har gjort det slutt tolv ganger

Slutt og sammen igjen, og igjen og igjen... Blogger og influenser Anniken «Annijor» Jørgensen (23) har hatt et berg-og-dalbane-forhold med kjæresten Anders Gran (27), noe man også har fått et innblikk i gjennom dokuserien «Bloggerne». Etter flere offentlige brudd kom nyheten i februar at de hadde funnet tilbake til hverandre.

I et intervju med God kveld Norge snakker de nå ut om det turbulente kjærlighetsforholdet.

Slått opp 12 ganger

– Vi har vel egentlig bare gjort det slutt og blitt sammen igjen én gang, forteller Jørgensen til God kveld Norge.

Noe kjæresten imidlertid er totalt uenig i:

– Det har vi ikke. Offentlig, ja, men mellom oss 10-12 ganger, sikkert mer, legger Gran til.

Paret ble først sammen i 2017, og etter mye av og på sier Jørgensen at hun til slutt måtte ta et valg.

– Så var det Anders som til slutt sa at nå er vi enten sammen, ellers er vi ikke sammen, sier hun.

– Hva er det som ikke har funket de forrige gangene?

– Det er mye meg, erkjenner Gran.

– Han planlegger ikke så mye og er et surrehue, mens jeg er helt omvendt. Jeg er kontrollfreak, veldig pliktoppfyllende, og kommer i tide. Der er han jævlig dårlig og det sliter jeg med, legger Jørgensen til.

– Vanskelig å leve sammen

Jørgensen har tidligere vært åpen om at hun sliter med angst. Nå forteller paret åpenhjertig at det av og til kan være vanskelig å leve sammen.

– Når begge kan fort bli litt nede eller litt oppe, eller er to mennesker som er veldig kreative og sliter litt følelsesmessig noen ganger, så kan det være ekstremt vanskelig å leve sammen, innrømmer bloggeren.

På den andre siden understreker Jørgensen at de har det veldig fint sammen.

– Det er veldig fint når det er fint, vi er jo bestevenner! sier Jørgensen.

– Vi ender alltid opp tilbake til hverandre på en eller annen måte, forteller Gran.

Burde vært singel

Da TV 2 møtte Jørgensen på TV 2s høstlansering sommeren 2018, i forbindelse med dokuserien Bloggerne, kunne hun fortelle at hun trivdes som singel.

– Jeg er singel for første gang i en hel sesong. Så det er jo bra. Jeg er litt mer glad og det er litt mindre tårer, sa hun den gang.

Selv om hun nå er i et forhold, mener hun fortsatt at hun egentlig burde vært alene.

– Jeg har skikkelig commitment-issues. Ikke på det at jeg vil være med noen andre, men jeg sliter med å sette merkelapp på meg selv. Jeg bare av en eller annen merkelig grunn føler meg litt fanget, forteller Jørgensen.

Derfor vil paret heller ikke planlegge for mye for fremtiden enda.

– Vi prøver bare å flyte litt på det vi har. Vi ser hvor lenge dette kan gå, liksom, sier Gran.

Musikkvideo med eksen

Jørgensen har et to år langt forhold med Broiler-artisten Mikkel Christiansen bak seg. Bruddet resulterte i den mye omalte boken «Bare en natt til».

Tiden etter ble vanskelig for Jørgensen, da hun nesten havnet i rettsak for at hun hadde utlevert enkelte personer i boken, og i tillegg kom beskyldninger om plagiat.

– Det var jævlig kjipt, og jeg tror man bare setter seg så sykt i forsvar. Det har vært veldig tøft og veldig vondt, forteller Jørgensen.

Til kanskje manges overraskelse dukket Jørgensen litt stille opp i en musikkvideo med ekskjæresten i fjor. Da Broiler-Mikkel spurte henne, trodde hun først at han tullet.

– Jeg ble dritstressa. Jeg tenkte, shit, nå skal den fyren her ta sin gode hevn. Så tenkte jeg at jeg skylder han dette.