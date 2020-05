– Skal bevise at jeg er mer enn en sykkel-babe

Puck Moonen (24) er blant Nederlands mest populære syklister. 24-åringen har nesten en halv million følgere på Instagram til tross for at resultatene ikke har vært spesielt oppløftende de siste årene.

Etter flere år i Lotto-Soudal sykler hun nå for Chevalmeire Cycling Team. Hun har lagt en plan for å bli verdensmester i løpet av fire år.

– Jeg mener alvor. Folk som er i tvil om dette, vil automatisk finne ut hva jeg kan få til. Jeg kommer dit, sier hun til De Leiderstrui.

Moonen lar seg inspirere av kjæresten og BMX-stjernen Twan van Gendt. Han ble først verdensmester i en alder av 27. Men det er langt frem til verdensmester-tittelen for Moonen. Hennes beste plassering er en 46. plass fra BeNe Ladies Tour i 2017. Det samme året ble hun kåret til årets vakreste sportskvinne av herrebladet FHM.

– Følte meg som et stykke kjøtt

De manglende resultatene kombinert med kåringen gjør at Moonen opplever hets på sosiale medier. Syklisten tar nå et kraftig oppgjør med dem som kun dømmer henne etter utseende.

– Jeg synes det er vanskelig, men jeg blir også mer og mer drittlei det. Jeg håper å bevise de kommende årene at jeg er mer enn en sykkelbabe. Selvfølgelig vil man være god når man står på startstreken, men jeg føler også usikkerhet. Jeg får mange ekle reaksjoner. Det tror jeg handler om misunnelse eller usikkerhet fra avsenderne. Når folk ser på meg med et tomt blikk, synes jeg det er ubehagelig. Jeg pleide å bli mobbet lenge. De vrinsket til meg fordi jeg drev med hesteridning. Jeg hadde en skjev tann, var liten og tynn som en flis. Som jente likte jeg raske biler. Andre barn syntes det var rart. Jeg har vært veldig deprimert en stund, men det er over nå, forteller hun.

En ting er Moonen sikker på: Hun stiller ikke opp på FHM-fest igjen.

– Det var en stor ære da. Men selve festen viste seg å være en stor kjøttkåring med oppblåste barbie-dukker. Jeg følte meg som et stykke kjøtt. Jeg passet ikke inn i den falske showverdenen. Jeg vil ikke reise dit igjen, sier hun.

– Har gode forutsetninger

TV 2-ekspert Mads Kaggestad tror det kan være mulig for Moonen å bli verdensmester i løpet av fire år.

– Det er ikke noe som er umulig om man bestemmer seg for å prøve å få det til. Om hun fortsetter å bygge treningsgrunnlag og blir sterkere i ritt... du kan utvikle deg mye på fire år. Det er en tidshorisont som det er mulig å jobbe målrettet med, sier han.

Kaggestad mener kjendis-statusen hennes i Belgia og Nederland både kan være en fordel og ulempe i satsingen.

– Hun har ikke resultater, og hun sier selv at hun er mest kjent for å være stor på sosiale medier. Det er en betydelig verdi for sponsorer. Samtidig oppfatter man at det er hennes forbannelse. Hun vil at resultatene skal tale for seg. Det er offensivt av henne. Hun er profesjonell syklist som opplagt har en appell lag og sponsorer er ute etter. Jeg vil tro at hun har gode forutsetninger for å bli god på sikt, sier han.

Kaggestad har lite til overs for nettrollene som plager syklisten.

– Trakassering på sosiale medier er et stort samfunnsproblem. Utfordringen til Moonen er at hun har en verdi i og med at hun er så stor på sosiale medier. Det er forståelig at hun ønsker å komme seg ut av det, men da er det jo bare å trå til. Trene som bare det. Da er det mulig. På grunn av ekstraverdien hun har fått, har hun kanskje litt bedre forutsetninger for å satse, sier han.