– Alle glipper litt innimellom

Helseminister Bent Høie (H) sier det er forståelig at noen glemte smittevernrådene under 17. mai-feiringen, men kommer dagen derpå med en viktig beskjed.

17. mai og natt til mandag ble det meldt om bråk flere steder i landet. Flere politidistrikter meldte om slåsskamper, ordensforstyrrelser og beruset ungdom.

I Øst politidistrikt var det på et tidspunkt så mange henvendelser at politiet ikke hadde kapasitet til å følge opp alt.

– Det er rett og slett for mye. Vi greier ikke følge opp alt, uttalte operasjonsleder Terje Marstad til TV 2.

Norge er i ferd med å gradvis åpne mer og mer. Nå kan vi blant annet være 20 personer samlet privat, og det er tillatt med arrangementer opp til 50 personer.

Politiet rykket natt til mandag ut til flere store hjemmefester flere steder i landet.

Viktig beskjed

Helseminister Bent Høie (H) sier at de fleste fulgte smittevernrådene, som å holde en meters avstand, under søndagens feiring.

– Det er noen som ikke klarte det. Det er forståelig. Vi har levd lenge med ganske strenge regler, og mange møtte for første gang vennene sine, og tok en øl eller tre, og da er det vanskelig å huske denne meteren, sier Høie.

– Noen kan ha vært veldig uheldig i går og har blitt smittet, og da er det viktig at de bidrar til at smitten ikke kommer videre, sier Høie.

Statsråden ber derfor folk som får luftveisinfeksjoner, selv om de er lette, om å være hjemme og finne ut hvordan man kan teste seg i hjemkommunen.

- Vi alle mennesker glipper litt innimellom, spesielt når vi har levd med så mye så lenge er det ekstra lett å glippe, sier Høie.

– Men rådene er de samme, og hovedinntrykket er at de aller fleste, også i går, klarte å følge de, men det er forståelig at når ungdom møtes for første gang etter så lang tid og har det kjekt sammen, så etter en stund er det vanskelig å holde meteren.

Helseministeren sier at han tror de aller fleste synes det er vanskelig å holde en meters avstand.

– En del glapp sikkert i går, men det viktigste du nå gjør er rett og slett: Får jeg nå symptomer, er jeg hjemme og tester meg før jeg går ut igjen, råder Høie.

Har du planer om å arrangere sosiale sammenkomster framover eller skal delta, sier Høie at det er viktig at man er frisk. Deretter er det viktig å legge til rette for at man kan holde avstand og følge hygienekravene.

Høie sier videre at 20 personer i stua kan gå helt fint, men sier at det ikke sikkert er like lett utover kvelden.

Fagdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet sier at de regner med at det blir bevegelse i smittetallene etter hvert som man åpner samfunnet mer.

Kritisk

Fra og med 15. juni økes antallet deltakere som er tillatt på arrangementer, til 200. Men tidligere smittevernoverlege ved Ullevål sykehus Bjørg Marit Andersen advarer om at vi er langt fra normalen enda.

– Vi bør komme ned på under ti nye tilfeller hver dag, da kan vi kanskje begynne å slappe litt av. Men vi ligger på mellom 16-30 nye tilfeller, og det er for høyt. Samtidig dukker det opp litt tilfeldig i samfunnet, uten at vi vet helt hvordan det er smitteoppsporing, sier Andersen til TV 2.

Den tidligere smittevernoverlegen er også kritisk til at regelen om avstand er redusert fra minst to meter, til minst én meter.

– Dette viruset smitter også gjennom luft så når du hoster, nyser og snakker fører det til at mye spytt kommer ut av munnen og det kan føre til smitte, sier Andersen og fortsetter:

– Det er utrolig viktig at folk opprettholder denne regelen. Jeg mener også at én meter er alt for kort, og det burde være minst to meter.

– Men er det realistisk at folk skal klare å holde to meter avstand til alle en møter og er med?

– Jeg mener det er realistisk å holde to meter avstand en stund til, hvert fall til man har fått ned smittetallene.

– Glemmer seg

Generalsekretær Lars Norbom i Natteravnene sier til TV 2 at de har opplevd mye bråk gjennom helgen. I Oslo har de hatt et spesielt fokus på Frognerparken.

– Der var det veldig mye folk som ikke var veldig flinke til å holde avstandsregler, sier han, og legger til:

– Men jeg forstår at det tok litt av natt til i dag. Nå har ungdommen vært inne over lang tid, og så var de ute igjen nå og glemmer seg litt. Det er ikke bra, det kan medføre at smittebølger kommer tilbake.