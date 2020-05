Samboerpar tiltalt for grove overgrep mot barn under 10 år

Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter har tatt ut tiltaler mot en kvinne i 50-årene og en mann i 40-årene for grove seksuelle overgrep.

I tiltalen fremgår det blant annet at mannen i 40-årene skal ha utsatt en jente under 10 år og en jente under 14 for grove seksuelle overgrep. Ofrene er døtrene til det som var hans daværende samboer. Den tidligere samboeren er tiltalt for medvirkning til seksuelle overgrep i samme sak.

Var i besittelse av barneporno

De aktuelle overgrepene mot kvinnens datter stammer flere år tilbake i tid.

– Dette er en alvorlig sak, fordi det omhandler grove seksuelle overgep mot svært unge barn. I tillegg er det spesielt at moren til ofrene er involvert i dette, slik vi ser det, sier statsadvokat Benedicte Hordnes til TV 2.

Startet med et bilde

Etterforskningen av saken startet i 2018. Utgangspunktet var en etterforskning på østlandet som omhandlet et enkelt bilde. Politiet fant etter hvert fant identiteten til barna som ble avbildet. Det er dette bildet som ledet politiet frem til de to barna som er fornærmet i denne saken, forteller Hordnes.

Mannen er i tillegg til overgrepene tiltalt for besittelse av en rekke videoer og bilder som viser seksuelle overgrep mot barn. Ifølge statsadvokaten skal mannen også ha chattet med andre om seksuelle overgrep mot barn.

Saken starter i Bergen tingrett tirsdag i neste uke, og det er satt av fire dager til saken.