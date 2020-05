Ambulansearbeider Daniel (29) da han skjønte hvem som trengte hjelp: «Shit, nå må æ vær profesjonell»

Fredag ettermiddag hadde akkurat Karoline Storelv Hansen (25) hentet eldstesønnen Theo (3) i barnehagen.

Med seg i bilen hadde hun yngstemann, Noah (2 mnd).

BRÅSTANS: Karoline Storelv Hansen måtte stanse midt i veien for å hjelpe sønnen. Foto: Privat

Midt i rushtiden, på en tofeltsvei, fikk Noah krampeanfall i baksetet.

Karoline, som er ambulansearbeider, satte på nødblinken og styrtet ut av bilen for å hjelpe gutten.

Da hun kom til baksetet, oppdaget hun at hun hadde glemt telefonen sin foran i bilen.

I mellom fire og fem minutter forsøkte hun å hjelpe sønnen samtidig som hun pratet med 113 – og ingen bilister stanset for å hjelpe henne.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Skiftet felt og kjørte videre

– Jeg vil anslå at det var minst 20 biler, kanskje flere, som kjørte rett forbi meg. Det var jo midt i rushen, og alle så at jeg stod der alene og kavet. Alle bare skiftet felt og kjørte videre, sier Karoline Storelv Hansen til TV 2.

Med ei hånd på telefonen og ei hånd som ga sønnen frie luftveier, forsøkte hun samtidig å få gutten ut av bilstolen. Det gikk ikke.

– Jeg forsøkte å dra bilstolen ut av baksetet, men det rikket ikke på seg. Folk må jo ha sett hvordan jeg holdt på. Det er vanskelig å få kontroll på luftveiene med bare én hånd.

«Shit, det e ungen min»

En ambulanse kom raskt til stedet – og det var Karoline Storelv Hansens samboer Daniel Theodorsen (29) som hoppet ut av ambulansen.

Også han er ambulansearbeider.

Theodorsen sier til Nordlys at han opplevde situasjonen både som ambulansesjåfør og barnefar:

– Det var først da jeg parkerte ambulansen jeg så hvilken personbil det var. Og registreringsnummeret på bilen kjente jeg igjen med en gang. Jeg husker at jeg rakk å tenke: «Shit, det e ungen min som har krampe, æ må være rolig og profesjonell», sier han til nettstedet.

Vet hva de skal gjøre

Karoline Storelv Hansen sier at hun og samboeren vet godt hva de skal gjøre når noen har et krampeanfall.

– Noahs storebror har også hatt kramper før, så vi visste hva vi skulle gjøre. Først og fremst må luftveiene være åpne. Vi kjørte til legevakta som ligger rett i nærheten, og fikk kontroll på anfallet og ble sendt hjem.

Søndag fikk Noah kramper igjen, og er nå innlagt på Universitetssykehuset i Tromsø.

– Legene har tatt masse prøver, og så får vi se hva det er, sier Storelv Hansen.

– Utrolig provoserende

Hun sier at hun håper at folk tenker seg om når de ser noen med nødlysene på.

– Vær litt medmenneskelig og bry deg om andre. Det koster deg ingenting å spørre om du kan hjelpe til. Du trenger ikke engang å gå ut av bilen! Rull ned vinduet og tilby hjelp. Det var utrolig provoserende at absolutt ingen stanset da jeg stod der, sier hun.

Etter hendelsen la Karoline Storelv Hansen ut en melding på Facebook hvor hun fortalte hvor frustrerende det var at ingen stanset.

– Det er mange grunner til at folk stanser, som for eksempel bare en hylende unge. Men hvis noen stanser midt i veien og setter på nødblinken, så er det kanskje noe alvorlig. Det kan like gjerne være et hjerteatakk, sier hun.