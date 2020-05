Jarstein-lagkamerat beklager brudd på smitteråd: – Det var ikke et kyss

Hertha Berlin-spiller Dedryck Boyata beklager nå episoden som skapte smitterabalder i kjølvannet av 3-0-seieren over Hoffenheim lørdag.

Svært strenge restriksjoner lå til grunn for at Bundesliga lørdag fikk restarte sesongen. Scoringer skulle blant annet i høyden feires i form av «kort kontakt med albue eller føtter».

Etter Hertha Berlins møte med Hoffenheim dukket det opp et bilde av en episode som ikke var i tråd med den formuleringen. Bildet viste Hertha-spiller Dedryck Boyata med hendene rundt hodet til Marko Grujic samtidig som han tilsynelatende plasserte et kyss på lagkameraten hode.

Det skapte overskrifter både i tysk og internasjonal presse.

I en oppdatering på Instagram beklager nå Boyata det hele.

«Det var ikke noe kyss, heller ingen feiring. Jeg beklager at jeg plasserte hendene i ansiktet på Marko Grujic. Jeg ga han instruksjoner om en dødball», skriver Hertha-spilleren.



Han påpeker at det er viktig å utvise forsiktighet med hensyn til egen oppførsel gitt virussituasjonen som råder.

«Vi må tilpasse måten vi spiller og feirer på», skriver Boyata.

Hertha-trener Bruno Labbadia forsvarte episoden etter lørdagens kamp.

– Faktum er at dette er en del av fotballen. Vi har blitt testet så mange ganger at vi kan tillate dette, sa han.

Den tyske fotballigaen (DFL) har gjort det klart at det ikke er aktuelt å straffe Boyata, all den tid retningslinjene som foreligger for å begrense smittefaren kun er å anse som råd.

Hertha Berlin skapte også i oppkjøringen til lørdagens fotball-restart overskrifter for brudd på smittevernreglene. Stjernespilleren Salomon Kalou ble nylig suspendert etter at han filmet seg selv og andre spillere mens de blant annet håndhilste i garderoben.

(©NTB)