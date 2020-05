Nå blir det endelig varmere

17. mai er overstått med det man må kunne kalle godkjent vær. I dagene framover sier meteorologen at været «ikke blir så verst».

– I dag er det en del bygeaktivitet i Trøndelag og Nordland, mens det egentlig er nokså greit vær i Sør-Norge. Det er fortsatt en kjølig værtype, og den holder seg til i morgen, sier meteorolog Camilla Albertsen i StormGeo.

På tirsdag begynner en høytrykksrygg fra vest å trekke innover Norge. Dette gir fortsatt relativt lave temperaturer over det meste av landet på tirsdagen, men rolige vindforhold og ganske fint vær flere steder.

– Det vil fortsatt være enkelte byger på kysten av Nord-Norge og i Midt-Norge. Sør for Dovre vil det stort sett være fint vær, sier Albertsen.

Varmere utover uka

På onsdag og torsdag siger høytrykket sakte nordøstover og gir opphold og perioder med sol flere steder.

– Det blir mildere utover uka. Fra onsdag stiger temperaturene i Sør-Norge til opp mot 18 grader. Varmest blir det Østafjells, sier Albertsen.

Et lavtrykk sør for Island vil imidlertid gjøre at det blir mer skyet og litt regn på Sør- og Vestlandet på onsdag og torsdag.

– Det blir fint i resten av landet, bortsett fra at det kan komme en og annen byge i Nord-Norge.

Værvinnerne

På fredag fortsetter høytrykket østover til Finland. Samtidig trekker et nytt lavtrykk sør for Island østover, som vil gi betydelig vind og en god del regn på Sør- og Vestlandet.

– I områdene lenger øst og nord blir det fortsatt opphold og en god del sol, sier Albertsen.

NEDBØR: Kartet viser hvor i landet det skal komme regn frem til lørdag morgen. Foto: StormGeo

Værvinnerne gjennom uka må sies å være Østlandet. Kartet som viser prognosene for hvor det vil komme regn frem til lørdag morgen, viser at det kun er Østlandet som skal slippe unna nedbør.

– Nord-Norge blir heller ikke så verst, med lange perioder med opphold og sol. På kysten vil det fortsatt være en og annen byge.