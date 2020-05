Internasjonale journalister reagerer på Haaland-intervju

Et intervju med Erling Braut Haaland har skapt sterke reaksjoner på sosiale medier. «Storm i et vannglass,» mener TV 2s ekspert.

Sjelden har en Bundesliga-kamp fått like mye oppmerksomhet verden over som kampen mellom Borussia Dortmund og Schalke 04 lørdag. Og med ett mål og en ny målgivende pasning var Erling Braut Haaland som alltid mannen man ville høre fra etter kampslutt.

Men intervjuet jærbuen gjorde på engelsk etter kampen, har fått svært mye omtale på sosiale medier de seneste dagene. Et klipp fra slutten av intervjuet, hvor tenåringen er svært ordknapp, har fått mye oppmerksomhet, og flere internasjonale journalister har tatt til orde for at unggutten opptrer arrogant og uhøflig.

Under er hele intervjuet:

.@ErlingHaaland: – We knew we had the support from the fans at home. We were never afraid of anything. We knew we were gonna win. pic.twitter.com/ozGwf9AR2M — Viaplay Fotball (@ViaplayFotball) May 16, 2020

Sky-journalist mener oppførsel går utover Haalands omdømme

Den britiske TV-journalisten Jacqui Oatley er en av dem som reagerer på Braut Haaland opptreden.

– Det er synd, sier Oatley som er blitt vant til å intervjue fotballspillere for Sky Sports og ITV.

JOURNALIST: Jacqui Oatley har kommentert engelsk fotball i en årrekke. Foto: Sang Tan

– Jeg ønsker ikke å kritisere ham for mye, fordi han er bare 19 år. Men han er nødt til å forstå at han ikke gjør seg selv noen tjenester ved å opptre på denne måten. Det virker som om han har mye forakt overfor media.

Oatley har kommentert en «compilation» av Haaland-intervjuer på Twitter, og engasjert seg i debatten som plutselig har oppstått rundt tenåringens væremåte i intervjusonen. Hun har møtt motbør, men får også støtte av kolleger i England, som The Times' Martin Ziegler, og Telegraphs Paul Hayward.

– Jeg er klar over at den videoen ikke viser hele bildet. Men jeg synes han opptrer uhøflig rett og slett. På et av klippene snur han seg bort fra journalisten og mot sin egen mediesjef mens han sier: «Bad questions». Det mener jeg er helt utrolig oppførsel fra en 19-åring, uansett om spørsmålene er dårlige eller ikke.

– Han fremstår arrogant. Og jeg tror at dette er noe sponsorer og andre legger merke til. Han må tenke gjennom hvordan han ønsker at omverdenen skal oppfatte ham. Dette kan skade ham senere og bli brukt mot ham.

– Det er mange spillere som ikke liker å bli intervjuet. Men det er en del av det å være en stjerne. De beste spillerne vet å bruke media til sin fordel. Han må også huske på at han er en rollemodell, sier Oatley til TV 2.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Erling Braut Haalands far, Alfie Haaland, men han har ikke besvart våre henvendelser.

Mathisen: – De uttaler seg på sviktende grunnlag

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er imidlertid ikke enig i Oatleys analyse. Han mener hele debatten er en «storm i et vannglass.»

– Jeg tror mange som uttaler seg ikke har sett hele intervjuet eller sett så mange intervjuer av ham. De uttaler seg på sviktende grunnlag.

Likevel er han ikke direkte overrasket over kritikken som har kommet de siste dagene.

– Nei, egentlig ikke. Han er ung og har hatt stor suksess på kort tid. Da er det nesten et krav for alt og alle at man skal være ydmyk og A4. Men alle er ikke støpt i samme skjeen. Det er en hårfin balansegang mellom å være kul og arrogant, men personlig synes jeg det bare er gøy når noen er litt annerledes.

Mathisen er ikke redd for at dette skal skade Braut Haalands omdømme – og han tror uansett at jærbuen ikke tenker over dette i det hele tatt.

– Erling Braut Haalands eneste fokus er på å bli best mulig til å spille fotball. Jeg tror ikke han tenker noe sponsorer og slike ting. Det eneste som står i hodet hans er at hvordan han skal bli best mulig til å spille fotball. Han er en ung gutt med masse humør, og så må han finne sin væremåte. Jeg tror ikke han kommer til å bli oppfattet som en tullebukk av folk.

– Jeg mener man må bare hylle at ikke alle er like. Gutten er 19 år. Han kommer til å finne sin stil og måte å være på, det er jeg helt sikker på.

